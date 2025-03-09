Ã‡ocuk yaÅŸlardan itibaren soba atÃ¶lyelerinde babasÄ± ve aÄŸabeyi ile Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Hun, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e iÅŸinde ustalaÅŸtÄ±.

BabasÄ±nÄ±n Ã§eyrek asÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ sobacÄ±lÄ±k mesleÄŸini 17 yaÅŸÄ±nda devralan Hun, EÄŸirdir Sanayi Sitesi'ndeki dÃ¼kkanÄ±nda kaybolmaya yÃ¼z tutmuÅŸ mesleÄŸini yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Hun, AA muhabirine, babasÄ±nÄ±n 1958'de soba atÃ¶lyesi dÃ¼kkanÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1984 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mesleÄŸini oÄŸullarÄ±na devrettiÄŸini sÃ¶yledi.

GeliÅŸen teknoloji nedeniyle mesleÄŸinin bitmek Ã¼zere olduÄŸunu ve ilÃ§edeki son soba ustasÄ±nÄ±n kendisi olduÄŸunu belirten Ali Usta, "DoÄŸal gaz, kalorifer Ã§Ä±kÄ±nca sobacÄ±lÄ±k Ã¶ldÃ¼. Eski raÄŸbet yok, bu saatten sonra da Ã§Ä±rak yetiÅŸtirmenin anlamÄ± yok." dedi.

Soba tamiratÄ± da yapÄ±yor

Ali Hun, sobacÄ±lÄ±k yaparak iki evlat bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Ã§ocuklarÄ±ndan birinin Isparta'da diÄŸerinin ise Antalya'da saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde hizmet verdiÄŸini ifade etti.

KÃ¶ylerden ilÃ§e pazarlarÄ±na gelen yerel halka aÃ§tÄ±klarÄ± sergi ile Ã§eÅŸitli Ã¼rÃ¼nlerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan 58 yaÅŸÄ±ndaki Hun ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

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"AÄŸabeyim pazarlara Ã§Ä±kÄ±yor, kÃ¶ylÃ¼lerin eksikleri varsa sobadÄ±r, kovadÄ±r, soba borusudur onlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor. Bunun yanÄ±nda Ã§eÅŸitli sobalarÄ±n tamiratlarÄ±nÄ± ve gÃ¶bek deÄŸiÅŸimini yapÄ±yoruz. SobanÄ±n taban sacÄ±, dÃ¶kÃ¼m kapaklarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rsa onlarÄ± kaynatÄ±yoruz. Gelenleri geri Ã§evirmemek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ tadilatÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."Â

Hun, ayrÄ±ca 1960'lÄ± yÄ±llardan kalmÄ±ÅŸ antika olan, hurdacÄ±lara dÃ¼ÅŸen sobalarÄ± da restore ederek hayata dÃ¶ndÃ¼rebildiÄŸi, tekrar faaliyete geÃ§irebildiÄŸini de dile getirdi.