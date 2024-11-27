Ã‡ocuk Ä°Ã§in Ä°Ã§erik DerneÄŸi: Dijital Ã§aÄŸda ebeveynlerin rehberi olmak

Ã‡alÄ±ÅŸtay, BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi EÄŸitim Bilimleri DekanÄ± Prof. Dr. Yavuz Samur moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde, BahÃ§eÅŸehir Koleji veVizyon Kolejiâ€™nden katÄ±lÄ±m gÃ¶steren 31 ebeveynle gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ã‡ALIÅžTAYIN AMACI VE YAKLAÅžIMI

Dijital Ã§aÄŸda Ã§ocuklarÄ±n medya ve teknoloji ile olan etkileÅŸimleri, ebeveynlerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k sÄ±navlardan biri haline geldi. Ã‡Ä°Ã‡EKâ€™in bu yÄ±lki Ã§alÄ±ÅŸtayÄ±nda, ebeveynlerin dijital dÃ¼nyada Ã§ocuklarÄ±yla iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendirmelerine yÃ¶nelik stratejiler geliÅŸtirilmesi hedeflendi.

Ã‡alÄ±ÅŸtayda, katÄ±lÄ±mcÄ± ebeveynlere yÃ¶nelik moderatÃ¶r rehberliÄŸinde sorular sorularak serbest tartÄ±ÅŸma yÃ¶ntemi kullanÄ±ldÄ±. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar, medya ve dijital teknoloji kullanÄ±mÄ±yla ilgili kendi deneyimlerini paylaÅŸarak, ortak kaygÄ±larÄ± dile getirdi ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sundu.

Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±n ana temasÄ±, dijital ebeveynlik sÃ¼recinde karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan zorluklarÄ±n daha derinlemesine incelenmesi ve bu zorluklara yÃ¶nelik kolektif bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§erÃ§evesinin oluÅŸturulmasÄ± oldu.

Ã‡ALIÅžTAYDA ELE ALINAN ANA BAÅžLIKLAR

Dijital Ebeveynlik Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± boyunca, ebeveynlerin dijital dÃ¼nyada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlar Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±lardan ele alÄ±ndÄ±. Ã–ne Ã§Ä±kan konular ÅŸunlardÄ±r:

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1. Gizlilik ve GÃ¼venlik

Ebeveynler, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n sosyal medya platformlarÄ±nda iÃ§erik paylaÅŸma konusunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¼venlik risklerine dikkat Ã§ekti. Ã‡ocuklarÄ±n yÃ¼zlerini gÃ¶stermeden, yalnÄ±zca sanat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ya da projelerini paylaÅŸarak iÃ§erik Ã¼retmeleri gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

GÃ¼venli platformlarÄ±n kullanÄ±mÄ± ve sÄ±kÄ± gizlilik ayarlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±, ebeveynlerin en Ã¶ncelikli talepleri arasÄ±nda yer aldÄ±.

2. PopÃ¼ler Olma Ä°steÄŸi

Ã‡ocuklarÄ±n sosyal medya fenomenlerinden etkilenerek popÃ¼ler olma arzusu taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± ve bu durumun, iÃ§erik paylaÅŸÄ±mÄ± Ã¼zerinde baskÄ± yarattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ebeveynler, bu isteÄŸi saÄŸlÄ±klÄ± bir Ã§erÃ§evede yÃ¶nlendirmek iÃ§in gÃ¼venli ortamlar oluÅŸturmanÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±.

3. Ekran SÃ¼resi ve Akademik BaÅŸarÄ±

Ekran karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§irilen uzun sÃ¼relerin Ã§ocuklarÄ±n akademik performansÄ±nÄ± ve aile baÄŸlarÄ±nÄ± zayÄ±flatabileceÄŸi endiÅŸesi dile getirildi. Ã‡alÄ±ÅŸtayda, ekran sÃ¼relerini dengelemek ve alternatif aktiviteler sunmanÄ±n yollarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

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4. Yapay ZekÃ¢ KullanÄ±mÄ±

Ã‡ocuklarÄ±n Ã¶dev ve projelerinde yapay zekÃ¢ kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼nme ve problem Ã§Ã¶zme becerilerinin azalmasÄ± gibi endiÅŸelere neden oldu.

Ebeveynler, yapay zekÃ¢nÄ±n doÄŸru ÅŸekilde kullanÄ±labilmesi iÃ§in Ã§ocuklarÄ±na rehberlik etmenin Ã¶nemini vurguladÄ±.

5. Åžiddet Ä°Ã§erikli Oyunlar

YaÅŸlarÄ±na uygun olmayan ÅŸiddet iÃ§erikli oyunlar oynayan Ã§ocuklarÄ±n, olumsuz davranÄ±ÅŸlar sergileyebileceÄŸi belirtildi. Bu tÃ¼r oyunlarÄ±n yerine, yaÅŸlarÄ±na ve geliÅŸim seviyelerine uygun alternatif oyunlarÄ±n seÃ§ilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

6. Sosyal DÄ±ÅŸlanma Korkusu

Dijital platformlarda yer almayan Ã§ocuklarÄ±n, sosyal Ã§evrelerinde dÄ±ÅŸlanma korkusu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu korkunun, ebeveynler iÃ§in sÄ±nÄ±r koyma sÃ¼recini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

7. YaÅŸ UygunluÄŸu ve Cihaz YÃ¶netimi

Ebeveynler, farklÄ± yaÅŸ gruplarÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±n cihaz ve platform kullanÄ±mlarÄ±nÄ± yÃ¶netirken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± zorluklarÄ± dile getirdi. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n, abilerinden ve ablalarÄ±ndan etkilenerek yaÅŸlarÄ±na uygun olmayan iÃ§eriklere yÃ¶nelme riski sÄ±kÃ§a gÃ¼ndeme geldi.

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Ã‡ALIÅžTAY BULGULARI VE Ã–NERÄ°LER

Ã‡alÄ±ÅŸtayda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalardan elde edilen bulgular Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, ebeveynlere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli Ã¶neriler geliÅŸtirildi:

â€¢ GÃ¼venlik AyarlarÄ±nÄ±n YÃ¶netimi: Ã‡ocuklarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± dijital platformlardaki gizlilik ayarlarÄ± dÃ¼zenli olarak kontrol edilmeli.

â€¢ Ekran SÃ¼resinin Dengelenmesi: Ã‡ocuklarÄ±n ekran dÄ±ÅŸÄ±nda zaman geÃ§irmesi iÃ§in spor, sanat ve aile aktiviteleri gibi alternatif etkinlikler planlanmalÄ±.

â€¢ PopÃ¼lerlik BaskÄ±sÄ±nÄ± Azaltma: Ã‡ocuklarÄ±n popÃ¼ler olma arzusu saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶nlendirilerek, gÃ¼venli ortamda iÃ§erik Ã¼retimi teÅŸvik edilmeli.

â€¢ YaÅŸa Uygun Oyun ve Uygulama KullanÄ±mÄ±: Ã‡ocuklarÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± oyunlarÄ±n ve kullandÄ±ÄŸÄ± uygulamalarÄ±n yaÅŸlarÄ±na uygun olmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

â€¢ Yapay ZekÃ¢ EÄŸitimi: Ã‡ocuklara yapay zekÃ¢ kullanÄ±mÄ±yla ilgili eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼nme becerileri kazandÄ±rÄ±lmalÄ±.