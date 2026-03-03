CNN Türk’ün Tel Aviv yayınına müdahale! Canlı yayın kesildi, iki gazeteci gözaltına alındı
İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alındı ve telefonlarına el konuldu. İsrail'in bu usulsüz müdahalesine peş peşe tepkiler gelirken, Halil Kahraman izin alarak aldığı telefonundan son durumları hakkında bilgi verdi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu, telefonlarına el konulduğunu ve gözaltında tutulduklarını bildirdi.
İran'ın Tel Aviv'e yönelik füze saldırılarının ardından kentteki gerilim sürerken, CNN TÜRK'ün canlı yayınına İsrail güvenlik birimleri müdahale etti.
Muhabir Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yöneldiği süreci izleyicilere aktarıyordu. İran'ın füze saldırısının hemen sonrasında, halkın sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansıtıldığı sırada yayına müdahale edildi.
Canlı yayında güvenlik güçlerinin CNN TÜRK ekibine yaklaşarak yayını durdurduğu görüldü.
Müdahale anında muhabirin, İsrail'de medya üzerindeki kısıtlamalara ve özellikle yabancı basın mensuplarının zaman zaman benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çektiği öğrenildi. Yayının, bu değerlendirmelerin hemen ardından kesilmesi dikkat çekti.
Yayını İsrail sansürüne uğrayan CNN TÜRK ekibi gözaltına alındı ve telefonlarına el konuldu.
GÖZALTINDAKİ EKİBİMİZDEN AÇIKLAMA: TELEFONLARIMIZA EL KONULDU
Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'ya ulaşan Kameraman Halil Kahraman, telefonunu izin alarak aradığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu, telefonlarına el konulduğunu ve gözaltında tutulduklarını bildirdi.