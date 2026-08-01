GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı
HaberlerGündem Haberleri Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

01.08.2026 - 19:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre kavurucu sıcaklar yurdu etkisi altına alacak. Afrika ve Arap Yarımadası kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisiyle Türkiye, yazın en sıcak dönemlerinden biri olan eyyam-ı bahuru yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros 'İstanbul gibi Marmara'nın kıyı kesimlerinde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha fazla artacak. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul'da sıcaklıklar 30, 4 Ağustos Salı ise 32 dereceye çıkıyor. Eyyam-ı bahur sürecinde sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerine, çarşambadan itibaren tüm Türkiye'de normalin üzerine çıkacak' dedi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Türkiye, ağustosun ilk günlerinde etkili olması beklenen eyyam-ı bahur sıcaklarıyla birlikte özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar ve İstanbul'da yüksek nemin yol açacağı bunaltıcı hava koşullarıyla karşı karşıya kalacak.

2Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak adlandırılan dönemin meteorolojide belirli tarihlere sahip resmi bir meteorolojik olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

3Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Toros, bazı takvimlerde bu tarihlerin "31 Temmuz-7 Ağustos", bazılarında ise "1-8 Ağustos" olarak kayda geçtiğini, eyyam-ı bahurun en sıcak günler demek olduğunu kaydetti. Bu dönemin her yıl aynı tarihlerde veya aynı şiddette yaşanmasının beklenemeyeceğini anlatan Toros, atmosferik tahmin modellerinin ağustosun ilk günlerinde Türkiye'nin önemli bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini gösterdiğini ifade etti.

4Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Güneydoğu'da sıcaklık, İstanbul'da ise nem ön planda

Toros, geçen yıl eyyam-ı bahur sıcaklarının tüm yurtta etkili olduğunu, sıcaklık rekorlarının kırıldığını dile getirdi. Sıcak hava dalgasının Türkiye'nin doğusuna Arap Yarımadası'ndan, batısına ise Afrika üzerinden geleceğinin altını çizen Toros, sıcaklıkların bölgeden bölgeye farklılık göstereceğini kaydetti.

5Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Sıcaklıkların etkisinin bölgelere göre farklı hissedileceğini dile getiren Toros, "Güneydoğu Anadolu'da temel risk unsuru yüksek hava sıcaklığı olacak. İstanbul gibi Marmara'nın kıyı kesimlerinde ise yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık daha fazla artacak. 3 Ağustos Pazartesi İstanbul'da sıcaklıklar 30, 4 Ağustos Salı ise 32 dereceye çıkıyor. Eyyam-ı bahur sürecinde sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 40 derecenin üzerine, çarşambadan itibaren tüm Türkiye'de normalin üzerine çıkacak." diye konuştu.

6Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Kısa süreli sıcak hava dalgaları ile iklim değişikliğinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Toros, tek bir sıcak dönemin doğrudan iklim değişikliğinin kanıtı olarak değerlendirilemeyeceğini ancak uzun yıllara ait gözlemlerin Türkiye'de belirgin bir ısınma eğilimi bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

7Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılı 2024'te yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 249 istasyondan elde edilen verilerine göre Türkiye'nin ortalama sıcaklığının 1970-1980 döneminde 12,7 derece iken, 2014-2025 döneminde 14,4 dereceye yükseldiğini aktaran Toros, iki dönem arasında yaklaşık 1,7 derecelik artış yaşandığını belirtti.

8Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Toros, Türkiye'nin kayıtlardaki en sıcak yılının 15,3 derece ortalamayla 2024, en soğuk yılının ise 11,4 dereceyle 1992 olduğunu, doğrusal eğilim hesaplarının da uzun dönemli sıcaklık artışına işaret ettiğini söyledi.

9Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Bugün yaşanan sıcak hava olaylarının yalnızca "yazın zaten sıcak olmalı" şeklinde değerlendirilemeyeceğini anlatan Toros, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 yılı iklim değerlendirmesinin, Türkiye’nin sıcaklık artışları ve aşırı hava olayları açısından giderek daha fazla riskle karşı karşıya kaldığını ortaya koyduğunu ifade etti.

10Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Türkiye'deki uzun dönemli ısınma eğiliminin küresel iklim değişikliğiyle uyumlu olduğunu belirten Toros, sıcak hava dalgalarının gelecekte daha sık, daha uzun süreli ve daha etkili yaşanabileceğine dikkati çekti. Toros, bu durumun toplum, şehirler, su kaynakları, tarım ve enerji sistemi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini, sıcak hava dalgalarının yalnızca termometrede görülen sıcaklık değerlerinden ibaret olmadığını söyledi.

11Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler yüksek risk altında

Beton ve asfalt gibi yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısıyı gece atmosfere geri verdiğini, bunun da şehir merkezlerinin kırsal alanlara göre daha sıcak kalmasına neden olduğunu belirten Toros, bu durumun "şehir ısı adası" olarak tanımlandığını kaydetti.

12Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Toros, özellikle büyük şehirlerde yeşil alanların artırılması, gölgelendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması ve şehir planlamasında ısı birikimini azaltacak çözümlerin önem taşıdığını ifade etti. Sıcak hava şartlarında herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Toros, yaşlılar, çocuklar, yalnız yaşayan bireyler ile kronik hastalığı bulunan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu dile getirdi.

13Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Kalp-damar, solunum ve metabolik hastalığı bulunan kişilerin sıcak hava dönemlerinde daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirten Toros, bilimsel çalışmalar doğrultusunda günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında zorunlu olmadıkça açık alanda uzun süre kalınmaması, yeterli miktarda su tüketilmesi, açık renkli ve hava geçirgen kıyafetlerin tercih edilmesi, güneş altında uzun süre kalınmaması ve fiziksel aktivitelerin sabah erken ya da akşam saatlerine kaydırılması gerektiğini anlattı.

14Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

HAVA SICAKLIĞI:

Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

15Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

16Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 22°C, 32°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 22°C, 30°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 31°CAz bulutlu ve açık

18Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 34°CAz bulutlu ve açık

19Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 33°CAz bulutlu ve açık

BURDUR 20°C, 35°CAz bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 34°CAz bulutlu ve açık

20Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°CAz bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 15°C, 30°CAz bulutlu ve açık

21Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

22Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°CParçalı bulutlu

RİZE 21°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam Ardahan ve Kars çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri, Iğdır’ın güney, Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 32°CParçalı bulutlu

KARS 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 39°CAz bulutlu

VAN 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

24Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutlu ve açık

MARDİN 30°C, 40°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°CAz bulutlu ve açık