Eyyam-ı bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

22

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 16°C, 33°CParçalı bulutlu



RİZE 21°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 21°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 22°C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı