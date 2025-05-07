 CNN Türk Yılın En İyi Televizyonu seçildi Ödülü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı aldı

10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu, CNN TÜRK’e ödül yağdı. Yılın Televizyonu Ödülü CNN TÜRK'e layık görülürken, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e de Yılın Muhabiri ödülü verildi.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülleri takdim etmeden önce kürsüdeydi. Erdoğan, "Görüyoruz ki hakikatin peşinde koşanlar, sadece haber yapmaz bu şuurla hareket edenler tarihe not düşer sessiz yığınların sesi olur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. CNN TÜRK, Yılın En İyi Televizyonu Ödülü’ne layık görüldü. Demirören TV Medya Grup Başkanı Murat Yancı, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Yancı, ödülü CNN TÜRK emekçilerine armağan etti.

"ÖDÜL HEPİMİZİN"

Murat Yancı, “Bu ödül benden çok sizlerin emeğiyle, çabasıyla alınan bir ödül, hep beraber aldık. CNN TÜRK olarak haber masa başında değil, sahada yapılır sloganı ile çalışıyoruz. CNN TÜRK buna uygun olarak sıcak noktalarda hep en önde oldu, doğru haberi en hızlı şekilde aktarmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha fazla ödüller de alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"TEYİTSİZ BİLGİYİ CNN TÜRK'TE GÖREMEZSİNİZ"

Demirören TV Medya Grup Başkanı Yancı, CNN TÜRK’ün yayıncılık anlayışına da bir parantez açtı ve “Doğru, güvenilir haber yapmak bizim en temel mottomuz. Teyitsiz hiçbir bilgiyi CNN TÜRK ekranında göremezsiniz. Sanal medyada hiçbir bilgi, hiçbir şekilde süzgeçten geçmeden gazetecilik adı altında yayınlanıyor ve birçok provokasyonda gördük sanal medya zararlarını." dedi.

Peki, CNN TÜRK’ün yeni hedefleri neler? Murat Yancı bu soruya, "Biz 1 yıl öncekinden daha iyi yayıncılık yaparsak o zaman çok daha iyi bir noktaya geliriz. Kendimize, kendimiz, geçmeyi hedef koyduk. CNN TÜRK, uluslararası alanda referans alınan konumda." şeklinde yanıt verdi.

SİNAN BURHAN: MEDYADA YABANCI REKLAM YÜZDE 20’Yİ AŞMAMALI

Ödül törenini organize eden Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise sanal medya platformlarının geçen yıl 158 milyar liralık reklam aldığına dikkat çekti. Burhan, "Birkaç yıla yerel ve ulusal medya zorlanacak yayın yapmaya. Yabancılara verilen reklam payı yüzde 20’yi aşmamalı önerimiz vardır." dedi.