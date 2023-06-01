CNN International dünyaya duyurdu! İşte Erdoğan'ın sıradaki hedefi! ABD’li dergiden skandal Türkiye çağrısı

Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerdeydi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Oyların yüzde 52,16'sını alan Erdoğan'ın zaferi Dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Seçim sürecinde Türkiye'deki gelişmeleri anbean okurları ve izleyicilerine aktaran CNN International dikkat çeken bir analiz yayınladı. ABD merkezli yayın kuruluşu 'Erdoğan, cumhurbaşkanlığı zaferinden sonra İstanbul'u geri almaya niyetli' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İstanbul'u 'Erdoğan için stratejik ve kişisel bir mücevher' olarak tanımlayan CNN International, Erdoğan'ın 10 ay sonraki seçimde kenti geri almak için çalışmalara şimdiden başladığını yazdı.

HER 4 SEÇMENDEN 1'İNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Haberde İstanbul'un önemine vurgu yapıldı ve şu ifadelere yer verildi; 'Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehridir. Ülkenin ekonomik güç merkezi ve yaklaşık 16 milyon kişiye, yani Türk seçmeninin dörtte birine ev sahipliği yapıyor.'

NEWSWEEK: İSVEÇ İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Newsweek ise Erdoğan'ın zaferinin Batı için ne anlama geleceği sorusuna yanıt aradı. '11 yıl başbakan ve 9 yıl Türkiye cumhurbaşkanı olarak yirmi yıl boyunca Türk siyasetine hakim olduktan sonra, Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce başka bir dönem için yeniden seçildi' diyen Newsweek, yeni dönemde İsveç için bir değişikliğin beklenmediğini yazdı.

Haberde 'Erdoğan'ın zaferi, İsveç'in NATO başvurusu için pek bir şey değiştirmiyor. Prensip olarak, üçlü mutabakat zaptı, İsveç'in Türkiye'nin onayını alabilmesi için yerine getirmesi gereken koşulları sıralıyordu. İsveç'in Kürt gruplara verdiği desteğe ilişkin bölümler Türkiye için önemli bir çekişme noktasıdır' ifadelerine yer verildi.

'Erdoğan Avrupa zirvesinden çekildi' başlığını atan Politico, 'Pazar günü yeniden seçilen Türk liderinin, Rusya'ya karşı dayanışma gösterisi anlamına gelen toplantıya katılması bekleniyordu' dedi. Daha önce Türkiye'ye yönelik skandal haberlere imza atan Washington Examiner ABD'yi Türkiye'ye karşı baskıyı artırmaya davet etti.

Haberde 'ABD - Türkiye ilişkisi kültürel bağlar ve uzun vadeli bir ittifak üzerine kuruludur. Türkiye, Soğuk Savaş sırasında NATO'nun güney kanat savunması için hayati önem taşıyordu. Ancak ne yazık ki ABD-Türkiye ilişkileri şu anda krizde' denildi.

Alman Stern 'Türkiye'nin dış politikası esnektir' dedi ve Erdoğan'ın yeni dönemde de kendi dış politikasını uygulamaya devam edeceğini yazdı. 'Erdoğan Türkiye'de yaklaşık yirmi yıldır iktidarda. Bu hafta dördüncü dönemine başlaması planlanıyor' diyen Frankfurter Rundschau, meclis çoğunluğunun da Erdoğan'ın elinde olduğunun altını çizdi.