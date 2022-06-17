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Gündem'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiaları hakkında Zeynep Kamil Hastanesinden açıklama
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'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiaları hakkında Zeynep Kamil Hastanesinden açıklama

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, basında yer alan cinsiyet değiştirme ameliyatı haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, "Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

17.06.2022 - 22:28 | | İHA
'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiaları hakkında Zeynep Kamil Hastanesinden açıklama

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından, “Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getiren iddiaların somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır.” denildi.

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'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiaları hakkında Zeynep Kamil Hastanesinden açıklama

'Cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiaları hakkında Zeynep Kamil Hastanesinden açıklama