Cinsel yolla bulaşıyor! Dünya alarmda! Yeni pandemi...

Dünya koronavirüs pandemisini yenmeye yaklaşmışken maymun çiçeği virüsü manşetlere çıkmaya başladı. Hastalığın Avrupa’da yayılmaya başlamasıyla ‘Yeni bir Pandemi mi’ sorusu akıllara geldi. Maymun Çiçeği alarmını 5 soruda derledik.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR

Çiçek hastalığına benzer rahatsızlıklara neden oluyor.Normalde Batı Afrika ülkelerinde yaygın. Nijerya’da, insanların fare ve sincaplarla yakın temasta olduğu kırsal alanlarda yılda yaklaşık 3 bin vaka görülüyor. Fakat Afrika’ya seyahat geçmişi olmayan kişilerde virüsün görülmesi yeni bir gelişme.

Nijerya Bilim Akademisi’nin eski başkanı virolog Oyewale Tomori, “Her gün daha fazla ülke enfekte oluyor. Bu, Batı Afrika’da gördüğümüz türden bir yayılma değil, yeni bir şey olabilir” dedi. “Bizim bildiğimiz maymun çiçeği virüsü normalde bu kadar bulaşıcı değil” diyen Hollandalı virolog Marion Koopmans da yeni salgının “çok sıradışı ve endişe verici” olduğunu söyledi.

NERELERDE GÖRÜLDÜ

Virüs Avrupa’da ilk İngiltere’de tespit edildi. Dün yapılan açıklama ile vaka sayısının 20’ye yükseldiği bildirildi. İspanya’da 30, Portekiz’de 5, Belçika’da 2; İtalya, İsveç, Fransa, Almanya ve İsrail’de birer vaka görüldü. Belçika’da enfekte olanların 21 gün karantinaya alınmaları kararlaştırıldı. ABD, Kanada ve Avustralya’da da hastalık tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’deki vakaların eşcinsel erkekler arasında yayılmış gibi göründüğünü açıkladı. Alman Robert Koch Enstitüsü de Batı Afrika’dan dönen kişileri ve özellikle eşcinsel erkekleri, ciltlerinde bir değişiklik fark etmeleri durumunda derhal hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.

BELİRTİLER NELER

Virüsün ilk belirtileri ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik. Bunları genellikle yüzde başlayan ve tüm vücuda yayılan döküntüler izliyor. Kaşıntıya neden olan döküntüler vücutta kalıcı iz bırakabiliyor.

NE KADAR TEHLİKELİ

Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas durumunda bulaşıyor. Cinsel ilişki ya da hasta birinin yatak takımı veya giysilerine temas yoluyla yayılabiliyor.

Hastalar aşısız olsalar dahi genelde süreci hafif geçiyor, birkaç hafta içinde tamamen iyileşiyorlar. Ancak nadiren de olsa ölümcül olabileceği biliniyor.

TEDAVİSİ VAR MI

Maymun çiçeğinin bilinen bir tedavisi yok. Ancak, çiçek hastalığına karşı aşılamanın maymun çiçeği hastalığını önlemede yüzde 85 etkili olduğu kanıtlanmıştı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Avrupa’da halihazırda çiçek hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın maymun çiçeği virüsünün tedavisinde kullanılmasına onay verdi.