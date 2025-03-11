Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 660 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiye tutarına ulaştı

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 660 milyon TL’yi aşarak rekor kırdı.. Rekor ikramiye için çekiliş 12 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu. Rekor ikramiyeyi vermeye hazırlanan Çılgın Sayısal Loto, 660 milyon TL’yi aşan ikramiye tutarıyla Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiyeyi vermiş olacak. Hal böyleyken vatandaşlar da şansını demek için bayilere koştu.





‘REKOR BÜYÜK İKRAMİYE İÇİN OYUNSEVERLER HEYECANLI’

Esenyurt’taki şans oyunları bayisinin sahibi Korkmaz Özer, “Yaklaşık 20-25 yıldır bu bayiyi işletiyorum. İkramiye biriktikçe, özellikle çekiliş günleri olan Cumartesi, Çarşamba ve Pazartesi günleri yoğunluk artıyor. Özellikle cumartesi günleri, insanların tatilde olması nedeniyle daha da kalabalık oluyor. Çarşamba günleri ise Sayısal Loto çekilişi olduğu için büyük ilgi görüyor. Şu anda ikramiye oldukça birikti ve Çılgın Sayısal Loto 660 milyon lirayı geçtiği için talep çok daha fazla arttı. Daha önce de büyük ikramiyeler vermiştik. Yaklaşık 10 yıl önce Çılgın Sayısal Loto’da kazanan bir bilet satmıştık. Kazı Kazan’da da birkaç kez büyük ikramiye verdik; 8 milyon lirayı iki kez, 1 milyon lirayı da iki kez kazandırdık. Küçük ikramiyeleri saymıyoruz bile, 50 bin liralık ödüller zaten günlük olarak çıkıyor. Süper Loto da aynı şekilde en yüksek ikramiye rakamına ulaştı ve şu an 349 milyon lirayı aşmış durumda. Bayimiz, daha önce birçok büyük ödül verdiği için müşterilerimiz de heyecanlı; herkes ’Bakalım kime çıkacak?’ diye bekliyor. Dileğimiz, büyük ikramiyenin yine bizim bayimizden çıkması. Şansını denemek isteyen herkesi bayimize bekliyoruz. Bu ikramiye rakamı insanların hayallerini gerçekleştirebileceği büyüklükte” dedi.

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Bayi sahibi Özer, bu yıl Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin 600 milyon liralık büyük ikramiyesinin, 3 çeyrek bilete isabet etmesinin ve dağıtım garantili olmasının oyunlara olan ilgiyi artırdığını belirtti.

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BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKSA KIZIMA EV ALIRIM’

Bayiye oyun oynamaya gelenlerden Mehmet Kurt, “Bayiye sık sık geliyorum. Hayallerim arasında ev ve araba almak var. Büyük ikramiye bana çıksa arkadaşlarımla sürekli yemeğe çıkardım. Dünyayı gezerdim. Gezmeyi çok seven biriyim. Kimsesizlere ve ihtiyacı olanlara elimden gelen yardımı yapardım. Ayrıca, kızım burada kirada yaşıyor, ona da bir ev alırdım” ifadelerini kullandı.

“İKRAMİYE BANA ÇIKARSA, YAPMAK İSTEDİĞİM HER ŞEYİ GERÇEKLEŞTİRİRİM”

Oyun oynayanlardan Hamza Kutlu, “Esenyurt’ta yaşıyorum ve bu bayiye birkaç kez ikramiye çıktığına şahit oldum. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa, sıcak bir yuvam olur ve kafam rahat eder. Çünkü çocukluğumdan beri çalışıyorum ve artık biraz rahat etmek istiyorum. Zaten herkes böyle düşünür ve huzurlu bir yaşam sürmek ister. İkramiye bana çıkarsa, yapmak istediğim her şeyi gerçekleştiririm. Kendime bir iş kurarım, ihtiyacı olan insanlara yardım ederim. İnsanları topluma kazandırmaya çalışırım. Kadın olsun, erkek olsun fark etmez; önemli olan insanlara destek olabilmek” dedi.

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Bayiye gelenlerden Atıf Karadağ ise “Büyük ikramiye bana çıksaydı bir kısmını ihtiyacı olan insanlara dağıtırdım. Diğer kısmıyla da gidemediğim ve göremediğim yerlere tatile giderdim” ifadelerini kullandı.