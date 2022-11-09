GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCihan Kolivar adliyeye sevk edildi
HaberlerGündem Haberleri Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Tepki çeken sözleri sonrası dün gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi.

09.11.2022 - 10:55 |
Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki ifade işlemeleri tamamlanan Kolivar, bu sabah adliyeye sevk edildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarında 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik

Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarında 155 milyon 885 bin yolcumuza hizmet verdik

81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 69 gözaltı

81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 69 gözaltı

Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi

Cihan Kolivar adliyeye sevk edildi