Ciğerlerimiz yanıyor! Bir orman işçisi şehit oldu

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

⁠81 yaşındaki yatalak kişi öldü

Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan yatalak Erkan yangında hayatını kaybetti.

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Bir orman işçisi şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı. Olayda İbrahim Demir hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

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Bu arada, vefat eden İbrahim Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.

Mahalledeki hayvanlar tahliye edildi

Sabah saatlerinde tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı da kamyonlarla mahalleden çıkarıldı.

Vatandaşlar hayvanlarını kamyonlarla Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarı tesislerine taşımaya başladı.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi.

Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.