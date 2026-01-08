Çiğ süt fiyatlarına zam! Yeni fiyatlar bu tarihten itibaren geçerli olacak

Ulusal Süt Konseyi (USK), 22 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını açıkladı.

Konuyla ilgili konseyden yapılan açıklamada ''7 Ocak 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 22,22 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ±33 kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Nisan-2026 döneminde yeniden değerlendirilecektir.'' ifadeleri kullandı.