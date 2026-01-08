Çiğ süt fiyatlarına zam! Yeni fiyatlar bu tarihten itibaren geçerli olacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemÇiğ süt fiyatlarına zam! Yeni fiyatlar bu tarihten itibaren geçerli olacak
08.01.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çiğ süt fiyatlarındaki artış belli oldu. Ulusal Süt Konseyi (USK), 22 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak çiğ süt tavsiye fiyatını 22,22 TL olarak açıkladı. Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı Nisan 2026'da yeniden değerlendirilecek.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 22 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere, çiğ süt fiyatını açıkladı.

Konuyla ilgili konseyden yapılan açıklamada ''7 Ocak 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 22,22 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ±33 kuruş fark uygulanacaktır. Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Nisan-2026 döneminde yeniden değerlendirilecektir.'' ifadeleri kullandı.

