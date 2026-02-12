Çığ riski nedeniyle yollar 60 gündür kapalı

Haberin Devamı

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinin ilçe ile ulaşımını sağlayan 25 kilometrelik yol, çığ riski nedeniyle yaklaşık 60 gündür kapalı. 5 bin nüfusa sahip beldenin sakinleri, 95 kilometre yol kat ederek ilçeye ulaşmak zorunda kalıyor. Muhtar İslam Yıldırım, tek kepçeyle yolun açılmaya çalışıldığını belirterek, "Ancak yetersiz. Şırnak Valiliği güvenlik nedeniyle çığ riski olduğu için yolların açılmadığını, uygun hava şartları sonrası yolun açılacağını açıklarken, bölge halkı artık çığların düşme vaktinin geçtiğini ve 2 metrelik karın gittikçe eridiğini, artık çığların düşmeyeceğini belirtiyor" dedi.

Yıldırım, beldenin 5 bin nüfuslu olduğunu kaydederek, "Yıllardır bu yolda çığ düşüp birine zarar verdiğini görmedim. Evet çığ riski vardı, ama şu an yok. Buradan valiliğimize ve Karayollarına sesleniyorum, yolumuzu belde belediye başkanımız açıyor ancak yetersiz kalıyor. Kar 2 metreye kadar var. İlçeye gitmek için 95 kilometre gidiyoruz. Burası bize çok yakın, açılırsa 25 kilometre gider geliriz. Beldeye hapsolmuş durumdayız" diye konuştu.