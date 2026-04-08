Çiftlikteki gaz sızıntısı panik yarattı! Ekipleri olay yerine harekete geçti

08.04.2026 - 23:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Çorum'da bir çiftlikten sızdığı değerlendirilen gaz sebebiyle 1 işçi ve 2 büyükbaş hayvan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Çorum il merkez Eski İskilip Yolu'ndaki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde sızdığı değerlendirilen gaz sebebiyle M.A. isimli işçi ve 2 büyükbaş hayvan etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen AFAD ekipleri tarafından ahırda hassas gaz ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümde herhangi bir gaz sızıntısına rastlanılmadı. Gazdan etkilendiği değerlendirilen işçi, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

