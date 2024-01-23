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Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın 30 kilogram verdiği öğrenildi.

23.01.2024 - 16:31 | | Sevda SARIKAYA-İSTANBUL (DHA)
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi

Aydın'ın avukatı Mehmet Keske yazılı açıklama yaptı. Keske, "Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir" bilgisini verdi.

Çiftlik Bankın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo verdi

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