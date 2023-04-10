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‘Çiftlik Bank’ davasının kilit ismiydi! İtiraf etti, işte 'Tosuncuk'tan aldığı para

Çiftlik Bank’ davasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çiftlik Kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya’nın ifadesinde "Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesiyle ilgili itiraflarda bulundu. İşte haberin detayları...

10.04.2023 - 10:54 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
‘Çiftlik Bank’ davasının kilit ismiydi! İtiraf etti, işte 'Tosuncuk'tan aldığı para

Çiftlikbank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi.

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Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

‘Çiftlik Bank’ davasının kilit ismiydi İtiraf etti, işte Tosuncuktan aldığı para

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlikbank’la herhangi bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı. Kaya ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım. Bitcoin cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın’ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" öğrenildi.

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