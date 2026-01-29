GAZETE VATAN ANA SAYFA
Çiftçiye yüzde 100 hibeli destek: Kura çekimleri yapıldı!

29.01.2026 - 10:57Güncellenme Tarihi:
Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye tarafından çiftçilere yüzde 100 hibeli tarımsal üretim desteği sağlandı.

Kura çekimiyle belirlenen 210 üreticiye tohum, gübre ve süt sağma makineleri dağıtıldı. 40 adet süt sağma makinesi, 40 kilo yonca tohumu, 350 kilo buğday tohumu, 400 kilo arpa tohumu ile 7'şer çuval DAP gübresi Demirözü çiftçisine ücretsiz bir şekilde verildi. Desteklerden faydalanacak üreticilerin belirlenmesi amacıyla belediyenin düğün salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek, hak sahibi üreticilere ürünlerin dağıtımı yapıldı.

Demirözü Belediyesi tarafından, tarımsal üretimin artırılması, çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla desteklerin devam edeceği belirtildi.

