GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇiftçilere destek geliyor: Ankara'da başvurular başladı! Son gün yaklaşıyor
HaberlerGündem Haberleri Çiftçilere destek geliyor: Ankara'da başvurular başladı! Son gün yaklaşıyor

Çiftçilere destek geliyor: Ankara'da başvurular başladı! Son gün yaklaşıyor

10.09.2025 - 13:06Güncellenme Tarihi:
Çiftçilere destek geliyor: Ankara'da başvurular başladı! Son gün yaklaşıyor

Sincan Belediyesi çiftçilerin tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyetlerini hafifletmek amacıyla hibeli buğday tohumu desteğinde bulunulacak. Başvurular 30 Eylül'de sona eriyor.

Haberin Devamı

Yerli üretimin güçlenmesi ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla Sincan Belediyesi, bu yıl da yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğini sürdürecek.
Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin; Sincan'da ikamet ediyor olmak, arazisi Sincan'da bulunmak, çiftçi belgesine sahip olmak, traktör sahibi olmak gibi bazı kriterleri karşılaması gerekiyor.

Başvurular www.sincan.bel.tr internet adresinden yapılıyor, son başvuru tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

İLGİLİ HABER

İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim, onu zekât parasıyla büyüttüm
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim, onu zekât parasıyla büyüttüm

Buğday tohum desteği başvurularının kabul edilebilmesi için 2026 üretim yılına ait çiftçi belgesi ve traktör ruhsatının sisteme yüklenmesi gerekiyor.

İLGİLİ HABER

Beyoğlu'nda korkunç olay! 20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu
Beyoğlu'nda korkunç olay! 20 yaşındaki Faslı kadın rezidansta ölü bulundu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yerli üretimin önemine vurgu yaparak, "Çiftçilerimizi ve ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri destekliyor, topraklarımızı hep birlikte bereketlendiriyoruz. Buğday tohumu desteğimizle hem üretimi teşvik ediyor hem de çiftçimizin yükünü hafifletiyoruz. Bu yıl da üreticilerimize yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğinde bulunacağız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Güncel Haberler

Okullar açıldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü
#Gündem

Okullar açıldı, dünyaca ünlü sahildeki yoğunluk yarı yarıya düştü

Ne tavuk ne de kırmızı et sofraların vazgeçilmezi balık! Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak
#Ekonomi

Ne tavuk ne de kırmızı et sofraların vazgeçilmezi balık! Bu yıl fiyatlar cep dostu olacak

Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseltti! Gram altın 4 bin 915 TL’ye yükseldi
#Ekonomi

Fed’in faiz indirimi beklentileri yükseltti! Gram altın 4 bin 915 TL’ye yükseldi