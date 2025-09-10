Çiftçilere destek geliyor: Ankara'da başvurular başladı! Son gün yaklaşıyor

Haberin Devamı

Yerli üretimin güçlenmesi ve çiftçinin desteklenmesi amacıyla Sincan Belediyesi, bu yıl da yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğini sürdürecek.

Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin; Sincan'da ikamet ediyor olmak, arazisi Sincan'da bulunmak, çiftçi belgesine sahip olmak, traktör sahibi olmak gibi bazı kriterleri karşılaması gerekiyor.



Başvurular www.sincan.bel.tr internet adresinden yapılıyor, son başvuru tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

Buğday tohum desteği başvurularının kabul edilebilmesi için 2026 üretim yılına ait çiftçi belgesi ve traktör ruhsatının sisteme yüklenmesi gerekiyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yerli üretimin önemine vurgu yaparak, "Çiftçilerimizi ve ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri destekliyor, topraklarımızı hep birlikte bereketlendiriyoruz. Buğday tohumu desteğimizle hem üretimi teşvik ediyor hem de çiftçimizin yükünü hafifletiyoruz. Bu yıl da üreticilerimize yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğinde bulunacağız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.