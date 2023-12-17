Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu için son gün 2 Ocak 2024

Yönetmeliğe göre 1 Eylül'de başlayan 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 2 Ocak 2024’ te sona erecek. Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, üreticilerin ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüklerine giderek veya e-devlet üzerinden yapabileceğini belirterek, “2023 üretim yılında ÇKS başvurusu olan; dosyadaki parsel bilgisi ve belgeleri değişmeyen üreticilerimiz yeni ürün bilgilerini girerek 2024 üretim yılı ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecek. İlk defa müracaat eden üreticilerimiz ile kira veya taahhütname süresi biten, parsel ekleyip çıkarmak isteyen, hissedar değişikliği olan üreticilerimiz de ÇKS' ye kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerimize bizzat başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler.” dedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını da belirten Kökçüoğlu,"Eskiden sadece tapusu olanlar, kontratı olanlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne girebiliyordu. Mülkiyet ve mirastan kaynaklı sorunlar sebebiyle kayıt yapamayan çiftçilerimizin tamamı ektiğini beyan edip bununla ilgili prosedürleri tamamlayacak ve bu araziler kayıt altına alındığı andan itibaren çiftçilerimiz artık desteklerden yararlanabilecekler. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularımız 2 Ocak 2024 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Üreticilerimiz bu tarihten önce ilçe müdürlüklerimize başvuru yaparak kayıtlarını yaptırabilirler. " şeklinde konuştu.

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