GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCide’de otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Cide’de otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Cide’de otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

18.02.2026 - 19:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Cide’de otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenpazar istikametinde seyir halindeyken, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Yerel Projelere Hibe Programı! Japonya Büyükelçiliği’nden Ahlat’ta kadın istihdamına destek
#Gündem

Yerel Projelere Hibe Programı! Japonya Büyükelçiliği’nden Ahlat’ta kadın istihdamına destek

Akyazı'da 20 kamyon dolusu çöpü 25 yılda evinde biriktirmiş
#Gündem

Akyazı'da 20 kamyon dolusu çöpü 25 yılda evinde biriktirmiş

Cide’de otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Cide’de otomobil şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı