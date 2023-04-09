CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. CHP'nin milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi.
Cumhuriyet Halk Partisi, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.
CHP'nin milletvekili aday listesi şöyle:
ANKARA
*1’inci bölge
1. Gamze Taşçıer
2. Deniz Demir
3. Okan Konuralp
4. Sadullah Ergin (DEVA)
5. Aliye Timisi Ersever
6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)
7. Deniz Çakır
8. Kemal Akkurt
9. Aysun Palalı Köktaş
10. Elif Topkaya Sevinç
11. Hüseyin Can Güner
12. Aycan Günday Koçtürk
13. Armağan Erdoğan
2’İNCİ BÖLGE
1. Murat Emir
ANKARA 3’ÜNCÜ BÖLGE
1. Tekin Bingöl
2. Umut Akdoğan
3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)
4. Aylin Yaman
5. Ahmet Ersen Özsoıy
İSTANBUL
İstanbul 1’inci bölge
1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
İstanbul 2’nci Bölge
1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
İstanbul 3’üncü Bölge
1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Medeni Yılmaz (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Utku Caner Çaykara
16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)
ANTALYA
1. Sururi Corabatur
2. Cavit Arı
3. Aliye Coşar
4. Mustafa Erdem
5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)
6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)
7. Murat Özçelik
8. Ercüment Taşdemir
9. Nilüfer Defeci
10. Vahap Tuncer
11. Sibel Gezen
12. Ramiz Atakan
13. Emrah Yurtlak
14. Zehra Milli
15. Hatice Kübra Turan
16. Müge Gezginci Uysal
17. Mehmet Gök
ŞANLIURFA
1. Mahmut Tanal
2. Müslüm Cengizhan Akalın
3. Ahmet Tüysüz (DEVA)
4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)
5. İbrahim Direk
6. Süleyman Gök
7. Ali Fethi Gürler
8. Abdullah Direk
9. Müslüm Şikak
10. Adnan Tüysüz
11. Abdulkadir Çetin
İZMİR
İzmir 1’inci Bölge
1. Yüksel Taşkın
2. Ahmet Tuncay Özkan
3. Sevda Erdan Kılıç
4. Murat Bakan
5. Ednan Arslan
6. Seda Kaya (DEVA)
7. Haydar Altıntaş (DP)
8. Devrim Barış Çelik
9. Sefer İpekli
10. Güldem Atabay
11. Şahbal Aras
12. Fulya Akçay
13. Mehmet Şahin Fırat
14. Birgül Değirmenci
İzmir 2’inci Bölge
1. Gökçe Gökçen
2. Rıfat Nalbantoğlu
3. Rahmi Aşkın Türeli
4. Mahir Polat
5. Salih Uzun (DP)
6. Deniz Yücel
7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)
8. Hüseyin Sezer
9. Esin Doğan Metin
10. Altan İnanç
11. Emine Helin İnan Kınay
12. Ayten Gülsever
13. Nurşen Balcı
14. Burak Kotan
HATAY
1. Mehmet Güzelmansur
2. Nermin Yıldırım Kara
3. Servet Mullaoğlu
4. Necmettin Çalışkan (Saadet)
5. Hikmet Hatunoğlu
6. Rahmi Vardı
7. Gökhan Özer
8. Bekir Atahan
9. Cemiyet Kışlaoğlu
10. Tamer Apiş
11. Filiz Haksöz
MALATYA
1. Veli Ağbaba
2. Enver Kiraz
3. Battal Kanbay
KOCAELİ
1. Muhip Kanko
2. Harun Yıldızlı
3. Hasan Bitmez
4. Nail Çiler
5. Serap Çakır
6. Tülin Keçeci Güngör
7. Cuma Karavar
8. Caner Arduç
9. Mehmet Küçükkaya
10. Selman Kösali
11. Hülya Yolcubal
12. Belkıza İlter
13. İsmet İşeri
14. Berna Çetin
MUĞLA
1. Cumhur Uzun
2. Gizem Özcan
3. Süreyya Öneş Derici
4. Selçuk Özdağ (Gelecek)
5. Mehmet Demir
6. Fatma Gebeş Çimen
7. Salih Büyükdöverlioğlu
Faik Öztrak - Tekirdağ 1. sıra
Mustafa Sarıgül - Erzincan 1. sıra