CHP’nin kurultay davası 15 Eylül’e ertelendi

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023'te yaptığı 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyayla birleştirildi. Dosyanın 30 Haziran’da görülen duruşmasında mahkeme hakimi, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e ertelemişti. 9 Temmuz’da kurulan ara kararda, davalı CHP’nin avukatı, partinin kuruluş yıl dönümüne denk gelen 4-9 Eylül haftasında yapılacak etkinlikler nedeniyle duruşmanın ertelenmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, duruşmayı 15 Eylül’e erteledi.



Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçunu işledikleri iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, mahkeme görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen ‘görevsizlik’ kararıyla dosya tekrar Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Açılan davada mahkeme ikinci kez ‘görevsizlik’ kararı verirken dosyaya hangi mahkemede görüleceğine Bölge Adliye Mahkemesi karar verecek.