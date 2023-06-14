CHP'li Özgür Özel: Genel başkanlığa adayım

Özel'le arasında geçen konuşmayı anlatan Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: 'Elbette genel başkanlıksa genel başkanlık, fedakârlıksa fedakârlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkisine adayım' dedi. 'Gerekirse sorumluluk, fedakârlık. Ben de varım, inançla kararlılıkla buradayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi' dedi. 'Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız' dedim... İlk defa 'evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey' dedi."