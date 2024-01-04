CHP’li Karabat'ın Kolombiya iftirasına dava

Demirören Holding ve Sisal Şans, adına verilen dava dilekçesinde, atılan iftiraya ve oluşturulmaya çalışılan algıya ilişkin iddialara tek tek yanıt verildi.

“KOLOMBİYA’YA BİLET SATIŞI TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL”

Dilekçede, bir Kolombiyalının online bilet satın alamayacağı tüm teknik ayrıntılarıyla anlatıldı. Karabat, yalanlamaya ve gerçeğin izah edilmesine rağmen sosyal medyada ortaya attığı iddiayı daha sonra bazı televizyon ekranlarına çıkarak sürdürmüştü. Sisal Şans'ın "İkramiye İstanbul'da ikamet eden 1969 doğumlu bir vatandaşımıza çıktı" açıklamasına rağmen sözlerini düzeltmemişti. Tüm bunlar göz önüne alınarak Karabat'a yönelik toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı.

“BİLET ALINABİLMESİ İÇİN TC NUMARALI KAYIT ZORUNLU”

Dava dilekçesinde Karabat’ın adı uyuşturucu ve kara para aklama ile anılan “Kolombiya iddiası” ile algı çalışması yaptığı belirtildi. Büyük ikramiye isabet eden biletin Millipiyangoonline mobil uygulaması üzerinden satın alındığı ve bu uygulamanın ancak T.C. Kimlik numarası bulunan kişilere açık olduğu hatırlatıldı. Karabat’ın iddialarına konu ülke Kolombiya’nın www.millipiyangoonline.com internet sitesine girilmesi engellenen ülkeler arasında olduğu belirtildi.

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ÖZGÜR KARABAT NEDEN ALGI OPERASYONU YAPTI?

Dilekçede ayrıca "Özgür Karabat, ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı ve yasa çıkarma yetkisine sahip TBMM’nin üyesi olan milletvekilidir. Dolayısı ile iddia ettiği konular hakkında mevzuatı bilmediğini söylemesi mümkün olmadığı gibi, mevzuattan kaynaklanan yurtdışı oyun ve bahis sitelerine erişim yasağını, Demirören’in ortağı olan şirkete özelmiş gibi lanse etmesi, kara para ve terörün finansmanını sağladığı şeklinde kamuda algı oluşturmaya çalışması açıkça kötü niyetinin ispatı olduğu gibi Milli Piyango’nun itibarını zedeleyici davranışını bilerek ve isteyerek yaptığının göstergesidir." denildi.

BİR MİLYONLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Davaya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi "Tüm bu algı ve itibar operasyonu, iftiralar nedeniyle Demirören Yatırım Holding ve Sisal Şans, hukuki süreci başlatmış ve her bir davacı için 500 bin TL, toplamda 1 milyon TL manevi tazminat davası açmıştır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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