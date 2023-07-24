CHP'de 'zoom' krizi! Kılıçdaroğlu'dan flaş adım

CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı zoom toplantısının ardından tartışmalar sürerken saflar da netleşmeye başladı.

Milliyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında adeta Genel Merkez ve değişimciler arasında güç savaşı yaşandı. Görevden alınan il ve ilçe örgütleri için yapılan itiraz PM’deki gizli oylamada reddedildi. İtirazın kabulü için 60 kişilik PM’de 40 sayısı gerekiyordu. Değişimciler oylamada üçte iki çoğunluğa ulaşamadı, ancak yapılan gizli oylamada iki ilde salt çoğunluk sayısı olan 31’e ulaştı.

ZOOM’DAKİ ÜYELER PM’DEYDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da dünkü PM toplantısına katıldı. Zoom toplantısında olan diğer PM üyeleri de toplantıda yer aldı. Özgür Özel ve Gökhan Günaydın PM toplantısında yan yana oturdu. Özel ve Günaydın, PM toplantısına katılabiliyor ancak PM üyesi olmadığı için oy hakları bulunmuyor. Zoom toplantıda görüntülerde yer alan Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl de toplantıya katıldı.

GİZLİ OYLAMA YAPILDI

PM’de MYK tarafından görevden alınan il ve ilçe örgütlerinin itirazları görüşüldü. Görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alma kararına itirazları görüşülerek reddedildi.

40 SAYISINA RAMAK KALDI

İtirazın kabulü için üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu yani 40 üyenin oyu gerekiyordu. İtirazlar için yapılan gizli oylamada Ağrı il örgütünün itirazına 30 kabul, 31 ret, Muş’un itirazına 31 kabul 30 ret, Mardin’in itirazına 31 kabul 28 ret, 2 çekimser, Kayseri’nin itirazına 28 kabul 33 ret, Beykoz İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin itirazına ise 26 kabul 35 ret oyu çıktı.

Zoom toplantısı ve değişim tartışmalarının damga vurduğu PM toplantısına katılan isimlerden Bülent Tezcan ve Tekin Bingöl’ün toplantıyı savundukları ve değişim ile ilgili konuştukları öğrenildi. Saatler süren toplantıda tansiyon hiç düşmezken zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Öte yandan PM toplantısında Türkiye Değişim Partisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılımı da kabul edildi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINABİLİYOR

Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği’ne göre, Kurultay’ın olağanüstü toplanmasına Parti Meclisi’nce üye tamsayısının salt çoğunluğu (31 üyenin oyuyla) ile karar verilebiliyor.

PM’DEKİ OYLAMA SONUCU

İl/ilçe Kabul Ret

Ağrı 30 31

Muş 31 30

Mardin 31 28

Kayseri 28 33

Beykoz 26 35

KILIÇDAROĞLU'NDAN ZOOM CEZASI

Öte yandan CHP'de 'zoom' krizi sonrası gelişmeler yaşanmaya devam ederken yeni bir detay ortaya çıktı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu yanlısı parti içi muhalefete karşı bir adım attı. Görüntüleri sızan ‘zoom' toplantısından sonra, İmamoğlu ile hareket eden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasının yasaklandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık beş gün önce Grup Başkanı Özgür Özel'e Günaydın'la ilgili kararını bildirdi. Özel de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar etti.

Sözcü'den İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun 'Zoom' cezasıyla ilgili detayları şöyle aktardı:

Günaydın, öğrendiğim kadarıyla MYK toplantısına katılacak ve hakkındaki karara itiraz edecek. Günaydın'ın tüzüğe aykırı

hiçbir talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, Günaydın'ın istifasını isteyemiyor. Ancak TBMM Grubu'nda milletvekilleri arasında güven oylaması yapılarak, grup başkan vekilliği seçimi yenilenebilir. O takdirde Günaydın'ın da adaylığını açıklayacağı vurgulanıyor.

MYK toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel ve Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da tüzüğe ve hukuka uygun olmadığı

gereçeksiyle Kılıçdaroğlu'nun kararına itiraz edeceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU'CULAR TAVIR ALABİLİR

Bu duruma karşılık CHP'li yetkiliye “Günaydın geldiği takdirde ne yapacaksınız?” diye sordum.

Şu yanıtı verdi:

“Genel başkanımız, ‘Toplantıya almayacağım' dedi. Gerekirse hiç kimse toplantıda konuşmaz. Toplantı açılır ve kapanır.

Aramızda güven krizi varken neyi konuşacağız?”

Kılıçdaroğlu'nun Günaydın'a koyduğu yasak, CHP'de iktidar kavgasının bundan böyle açıkça yürütüleceğini gösteriyor.

Önceki gün belediye başkanlarıyla, dün PM ve bugün de MYK üyeleriyle yapılacak toplantılarda CHP'deki Kılıçdaroğluİmamoğlu ve değişimciler yarılması derinleşecek. Şimdi mahalle delege seçimlerinde kendisini gösteren ayrışma ilçe ilçe ve il il belirginleşecek.