CHP'de para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: 400 bin liranın makbuzu yok

CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

400 BİN LİRA BAĞIŞ TOPLAMIŞ

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yapılabilmesi için başlatılan, “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasına 50 bin lira bağışta bulunduğunu söyleyen Keskin, 9 arkadaşından da toplamda 400 bin lira bağış topladığını belirtti. Muammer Keskin, “Paranın harcanması noktasında bütün sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığına aittir. Paranın bana verilen adreste kime teslim edileceğini de söylemediler” dedi.

"MAKBUZ VERMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Yaptığı bağışın karşılığında makbuz almadığını söyleyen Keskin, “Zaten bağışları topladıktan kısa bir süre sonra pandemi süreci başladı. Çok kaotik bir süreçti. Bu süreçte arkadaşlarımdan aldığım ve il binasının satın alınması için topladığım paralara karşılık makbuz vermeyi düşünemedim” dedi.