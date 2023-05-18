CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' görevinden 15 Mayıs'ta istifa eden Onursal Adıgüzel'in yerine, Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'i görevlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun imzası ile Çelik'e dün gönderilen yazıda, "17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız" denildi.

Devrim Barış Çelik, CHP Gençlik Kolları'nda siyasete başladı. CHP'nin 37nci İzmir İl Kongresi'nde kurultay delegesi, 37'nci Olağan Kurultayı'nda ise Parti Meclisi üyesi seçildi. 14 Mayıs seçimlerinde ise İzmir 1'inci Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olan Çelik, seçilemedi.