CHP'de 'gizli toplantı' iddiası! Kaftancıoğlu davetine katılmayan ismi görevden aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Partide İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı 'değişim' tartışmaları hız kazandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu olmasaydı büyük ihtimalle İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan Adayı olamazdı" çıkışı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ise sosyal medyadan paylaştığı İmamoğlu fotoğrafıyla Kaftancıoğlu'na üstü kapalı mesaj yolladı.

İMAMOĞLU'NDAN SÜRPRİZ HAMLE

Kongreye sayılı günler kala, taraflar çalışmalarını hızlandırdı. Genel Başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu, sürpriz bir hamle yaptı. İddialara göre Ekrem İmamoğlu, 15 Haziran'da Emirgan'da 18 ilçe başkanını topladı.

Halk TV yazarı Seyhan Avşar, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'gizli görüşme'sine ilişkin bilgileri aktardı.

Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgiler şöyle:

Değişim için kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu 15 Haziran'da ilçe başkanlarıyla Emirgan'da bir araya gelmiş. Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu toplantıya 18 ilçe başkanı katılmış. Partililerin iddiasına göre buluşma talebi ilçe başkanlarından gelmiş. Bu görüşmeye katılan ilçe başkanlarıyla konuştum. Başkanlar görüşmenin ana konusunun değişim olmadığını belirterek, "İlçemizin sorunlarını anlattık" diyorlar.

KAFTANCIOĞLU RAHATSIZ

İlçe örgütünün sorunlarını neden Kaftancıoğlu yerine İmamoğlu ile paylaştıkları ise yoruma oldukça açık bir konu. Ancak kendisine haber verilmeden yapılan bu görüşmenin Kaftancıoğlu'nu oldukça rahatsız ettiği belirtiliyor. Bu görüşmeden iki gün sonra Kaftancıoğlu da ilçe başkanlarını Kadıköy'de bir araya topluyor.

GÖRÜŞMEYE KATILMADI, GÖREVDEN ALINDI

Ancak bu görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmıyor. İmamoğlu'nun toplantısına katılıp Kaftancıoğlu'nun toplantısına katılmayan Düzgün, bu toplantıdan günler sonra ilçe başkanlığı görevinden alınıyor.

Kaftancıoğlu'na yakın bir isim, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" diyor. Düzgün'ün başarısız bir ilçe başkanı olduğunu da sözlerine ekliyor.

Düzgün'ün iddiası ise oldukça vahim. Düzgün, "Delege seçimlerine önümüzdeki hafta başlayacağız. İki il başkan yardımcımız benim hakkımda şikayette bulunmuş. Ancak ilçe başkanlığı görevinden alınmam için 26 oy verilmesi lazım. 23 kişi benim görevden alınmam için imza atmış. Çoğunluk sağlanamamış. Çoğunluk sağlanmamasına rağmen beni görevden aldıklarını söyleyerek yeni bir görevlendirme yaptılar. Beni sopalayarak diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar" diye konuşuyor.