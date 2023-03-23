CHP ve İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu depremi: İçimizdeki el bombası!

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Ali Ağıralioğlu, cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti ve HDP'nin aday çıkarmama kararıyla ilgili dün değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ilk andan itibaren ifade ettik diye, sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye, bize küfredilmesinden rahatsızız" dedi." dedi.

MÜNASEBETSİZ İTTİFAKLAR

Ağıralioğlu, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere partinin tüm organlarının geceyi gündüze katarak 5 yıldır millet için çalıştıklarına vurgu yaparak, "Tarihin bizi sıkıştırdığı yerde bir takım siyasi kararların doğru izah edilmesine çalışıyorum. Bu sistemin bize dayattığı bir iklim içerisinde konuşuyoruz. Münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların, asla bir araya gelmeyecek beraberliklerin, besleyeni, gerçekleştireni, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1’in memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenlerdeniz" diye konuştu.

'BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSISIZ'

Ağıralioğlu, 6’lı masayı kurarken nasıl yola çıkıldığına ilişkin ilkeleri hatırlatarak, "Milletinizi duymak, istişare etmek, 'mutabakat' dediğiniz şeye sadakat göstermek zorundasınız. Millete umut olarak kurduğu masada Meral Akşener, bir siyasi dayatmaya maruz kaldığı için itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri ‘millet kazanacak’ diyen sözlerin sahibidir. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ilk andan itibaren ifade ettik diye; sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye, bize küfredilmesinden rahatsızız" dedi.

İYİ PARTİ, BU ÇIKIŞA NE DİYOR?

Peki CHP ve İYİ Parti Ağıralioğlu'nun bu çıkışlarına ne yanıt verdi? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini paylaştı. Canova'nın açıklamaları şöyle;

Açıkçası bu konu hakkında çok fazla konuşmuyorlar. Ama Yavuz Ağıralioğlu'nun dile getirdiği hususların dadaha önce de parti içinde konuşulduğunun altı çiziliyor. Bütün kararların partinin yetkili kurullarında konuşularak ortak alındığının da altı çiziliyor. Dolayısıyla 'Biz artık bunları geride bıraktık. Alınmış kararlar üzerinde devam ediyoruz. Seçime yönelik yürüyen bir süreç var. Dün Gökhan Zan, Ünal Karaman gibi partinin kıymet vereceği önemli isimleri partimize dahil ettik, katılımlarını sağladık. Daha da güzel şeyler olacak. Dolayısıyla artık gündemimiz seçim. Seçimi kazanmak' deniyor. Yani bu tartışmalar geride kaldı.

PEKİ APIRALİOĞLU'NUN BU ÇIKIŞINDAN SONRA İHRAÇ MEKANİZMASI ÇALIŞTIRILABİLİR Mİ?

'Parti içinde Yavuz Ağıralioğlu'nun beyanları konusunda özel bir gündemimiz yok.' ifadesi kullanıldı. Yani ihraç mekanizmasının çalıştırılması da anladığım kadarıyla şu aşamada söz konusu görünmüyor. 'Özel bir gündemimiz yok' ifadesinden bu mesaj verilmiş oldu. İYİ Parti'nin bu meseleyi büyütmemek, çok fazla konuşmamak ve gündemden bir an önce çıkmasını sağlamak gibi bir politika izleyeceği kanısına vardım.

AĞIRALİOĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİNE CHP NE DİYOR?

'İttifak zedelenmez' diyorlar ama bir tepki var. Konuştuğum bir parti kurmayı şöyle ifade kullandı; 'Yavuz Ağıralioğlu içimizdeki el bombasıydı. Pimini ne zaman çekecek diye bekliyorduk. Dün çektiler.' dedi. Yani 'Beklenen bir çıkıştı' demeye getirdi. 'Ama bizim İYİ Parti ile birlikteliğimiz çok güçlü. İstedikleri tahribatı bu çıkış yaratmaz' ifadesini kullandı. Biraz Mehmet Ali Çelebi örneğinden gitti. 'Ağıralioğlu da görevini yaptıktan sonra ayrılır aslına rücu eder' diye tepki gösterdi.

CHP'den şöyle bir yaklaşım var; Yavuz Ağıralioğlu hariç tüm İYİ Parti grubunun imzasını alarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık dilekçesini YSK'ya sunduk. Partisiyle de ayrıştı. Zaten milletvekili adayı olmayacağını da söyledi. Bu nedenle onu İYİ Parti'yi dinlediğimiz bir kulakla dinlemiyoruz' mesajları verildi.

Yani CHP bu çıkışla İYİ Parti'yi temsil ettiğini düşünmüyor. Dolayısıyla İYİ Parti ile yaşanan ve devam eden ittifak sürecinde bir sıkıntıya mal olmayacağı da kullanılıyor.

YARIN DEPREM BÖLGESİNDELER

Hatta yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak Malatya'ya gideceği ve yanında da 5 Genel Başkan ile 2 belediye başkanını ki bunların başkan yardımcılığını da ilan etmişti adaylığı sırasında. Malatya'da ilk kez Cumhurbaşkanı adayı ve başkan yardımcıları olarak toplu görüntü verileceği bunun altı çiziliyor. Ramazan ayının ilk cuması ve orada iftar yemeğinde bir arada olacaklar. Yaşamını kaybedenler için de mevlid okutulacağı ifade ediliyor. Yani yarın deprem bölgesinden güçlü bir birlik görüntüsü verilecek.