CHP lideri Özel'e saldırı provokasyonunda yeni gelişme

CHP Lideri Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu yaklaşık bir saat önce adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadesi tamamlandı. İfadenin tamamlanmasının ardından Tengioğlu tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tengioğlu'nun tutuklandığı öğrenildi. Saldırganın savcılıkta 3 sayfalık bir ifade verdiği öğrenildi.

SAVCILIK İFADESİNDEN DETAYLAR

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yaptığı açıklamada Selçuk Tengioğlu’nun Emniyet ifadesinde yer almayan bölümlere dikkat çekti:

Şüpheliye saldırı öncesi 2.5 saat alanda beklediğiniz tespit edildi, neden bu kadar süre beklediniz diye bir soru yöneltildi savcılıkta. Tengioğlu "İş aramak için Taksim'e gittim, kalabalığı ve cenaze törenini görünce törene katılmak istedim. Alanda beklememin sebebi budur. Özgür Özel'in girişini ya da çıkışını beklemem söz konusu değildir. Ben programa katılacağını bile bilmiyordum. Yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde buldum. Sonrasını hatırlamıyorum ancak olay reflex şeklinde gerçekleşti" dedi.

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KOLLARINI NEDEN ESNETTİN?

Şüpheliye saldırı öncesi kollarını esnettiği görüntüler de soruldu. Buna ise şu şekilde cevap verdi;

"Ben 66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım sürede de hareket edip spor yapmaya özen gösteririm. Bulunduğum yerde uzun süre kalamam bu nedenle o hareketleri yaptım."