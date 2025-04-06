CHP kurultayında sayım bitti, sonuçlar belli oldu! Özgür Özel ile Berhan Şimşek arasında tartışma çıktı

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN OLDU

Özgür Özel 1171 oy alarak yeniden CHP genel başkanlığa seçildi. Geçersiz 105 oy var.

OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy verme işlemi saat 12.30 itibarıyla başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, delegeler 23 sandıkta oylarını kullandı.

Özel, 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 14.25'te sona erdi. İlçe Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde oyların tasnifi ve sayım işlemleri devam ediyor.

AÇILIŞ KONUŞMASIYLA KURULTAY BAŞLADI

Özel, saat 10.00'da CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı. Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oldu.

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Kurultaya, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı. Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu posterleri yer aldı.

UYSAL ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Daha önce olağanüstü kurultayda aday olacağını açıklayan Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu. İlerleyen saatlerde Berhan Şimşek de adaylık için yeterli sayıya ulaşamadığı için listeden elendi ve Özgür Özel kurultayda tek aday olarak kaldı.

"CHP'NİN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşmasında "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne demek olduğunu cümle aleme göstermek için buradayız. Milyonlarca vatandaşımızın gelecek hayallerini savunmak için buradayız. Demokratik seçimlerle ülkemizi tanıştıran partiyiz. Partimize kayyum atama planını bertaraf etmek için buradayız" dedi.

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KILIÇDAROĞLU ALKIŞLAMADI

Özgür Özel'in konuşmasını bitirmesinin ardından Özel'i tek alkışlamayan kişinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görüldü.

ÖZEL VE ŞİMŞEK ARASINDA GERGİNLİK

Özgür Özel ve Berhan Şimşek arasında gergin anlar kameralara böyle yansıdı.

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KURULTAYDA SON DURUM

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, kurultayla ilgili şu detayları paylaştı:

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CHP lideri Özgür Özel açılış konuşmasını yaptı. Özgür Özel konuşmasına tutuklanan belediye başkanlarına selam göndererek başladı. Özel, ‘Partimize kayyum atama planını bertaraf etmek, CHP’nin ne demek olduğunu göstermek için buradayız.’ ifadelerini kullandı.

BERHAN ŞİMŞEK'TEN ÖZEL'E SERT SÖZLER

Yeterli sayıya ulaşamadığı için aday olamayan Berhan Şimşek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şimşek, Özgür Özel'e sert sözler söyledi.

İşte Şimşek'in açıklamalarından satır başları;

"Hızlandırılmış bir kurultay. Hızlandırılmış bir saat. Hızlandırılmış bir yapı. 15 gün önce bir kurultay kararı alıyoruz. 10 gün tatil. 3 gün içerisinde bir bayram. Adaylar nasıl yarışacak. Çok üzgünüm. Şunlardan korktular; neler söyleyeceğim, neden Tayyip Erdoğan'ın karşısında ayağa kalktın? Neden Tayyip Erdoğan şaibeli kurultay dediğinde şaibe varsa çıkıp söylemeyen hukuksuzdur, haksızdır demedin. Atatürk kadar konforum yok dedin. MİT müsteşarına üyeleri sormaya kalktın. Komik komik işler güçler ortaya koydun. Temmuz ayında saat dokuzda ışık açtırdın, söndürdün. Yapılan gafların haddi hesabı yoktur. Bunları parti örgütü ile paylaşmamız gerekirdi. Sayın Özel bir önceki kurultayda bunları söyleseydi; ‘Ben Tayyip Erdoğan’ın karşısında ayağa kalkacağım. Ben el sıkışacağım sayın Bahçeli ile, normalleşeceğim, yumuşayacağım.’ deseydi acaba içerideki delege 100 oy verir miydi? İçerideki tutsak arkadaşlarım, başta Ekrem olmak üzere; normalleşmenin, yumuşamanın sonucudur. Bunları söyleyeceğiz diye niye korkuyorsunuz. Çıkacağız konuşacağı. Efendim lütfetmişler çarşaf liste yapmışsınız. Düne kadar blok liste ile gittiniz. Son anda bunu değiştirdiniz. CHP kimsenin holdingi değildir. CHP örgütü kimsenin marabası değildir. Bu partinin dilekçesi sıradan verilmedi. Gelibolu’da, cephelerde atalarımızın kanını mürekkep olarak kullandı. Kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok. Kemal bey yok. Cumhurbaşkanı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Partim adına büyük acı duyuyorum. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu. Bizden önce emek verenler yok diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz gözaltına alınıyoruz Burhaniye’de. Genel merkezden bir kişi arayıp geçmiş olsun demiyor. Sayın Kılıçdaroğlu’na bir kişi ajan provokatör diyor. Bir tanesi ağzını açıp konuşmuyor. Genel başkanına sahip çıkmayan bu partiye mi sahip çıkacak. Üzgünü, çok üzgünüm. Bu arkadaşlar partiyi yönetirken reçeteyi kime yazdırıyorlar merak ediyorum."

CHP KURULTAY TARİHİNDE BİR İLK

Her zaman Ankara Spor Salonu’nda yapılmasına alışılmıştı CHP kurultaylarının. Ancak bu kurultay Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Sadece delegelerin olduğunu söylemek mümkün.

Bin 320 delege var, parti meclisi ve başkanını oylayacak. Berhan Şimşek de adaylık iddiasını devam ettiriyor. Yeterli imza delege sayısının yüzde 5’i. Sayı yakalanırsa aday olabiliyor.

Parti meclisi için çarşaf liste yapıldı. Edinilen bilgilere göre Ekrem İmamoğlu da çarşaf liste istedi. Çarşaf liste olduğu için parti içi muhalifler de liste çıkaracak. Oğuz Kağan Salıcı bir liste hazırladı. Listeye yaklaşık 12 milletvekili destek mesajı attı. O isimler arasında Kılıçdaroğlu’na yakın isimler olduğunu söylemek mümkün.

Kılıçdaroğlu da bugünkü kurultaya geldi, Özgür Özel’i dinledi. Özgür Özel’in 16:00 gibi miting yapmasını da bekliyoruz.

DENİZ BAYKAL'IN ADI SÖYLENMEDİ

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova kurultaydaki konuşmada Deniz Baykal’ın isminin anılmadığını belirtti. Canova şu şekilde konuştu:

Deniz Baykal’ın ismi açılışta salonda divan başkanı tarafından yapılan konuşmada yer almamış. Eski genel başkanlar anons edilirken, sırasıyla Atatürk, İnönü, Ecevit, Erdal İnönü denilmiş. Ardından da hayattaki genel başkanlara geçilmiş. Deniz Baykal atlanmış. Yılmaz Ateş de attığı tweet ile bir sitemde bulunuyor. Ateş, ‘21. Olağanüstü Kurultay Divan başkanının CHP genel başkanlarını anarken, 18 yıl genel başkanlık yapmış 2. kurucu genel başkan Deniz Baykal'ı yok sayması üzüntü vericidir. Bu anlayış kabul edilemez.’ dedi.

DİVAN BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu daha sonra kürsüye çıkıp özür dileyerek Deniz Baykal’ı da genel başkanlar arasında saydı.

KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİL

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasının genel başkanlık yarışını gündemden düşürdüğü kurultayda asıl yarış, partinin en yetkili karar organı Parti Meclisi’nde (PM) yaşanacak. Özgür Özel ekibi ile muhalefetin listelerinin çarpışacağı kurultay sabahına kadar liste mesaisi yapıldı. Özel liste mesaisini Genel Merkez’de yaptı, muhalefetin seçim karargâhı ise İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın çalışma ofisi oldu. Bir önceki kurultayda da muhalefetin anahtar listesini hazırlayan Salıcı’ya bu kez Kılıçdaroğlu ve ekibinin de destek verdiği bildirildi.

MUHALEFETTE KOALİSYON

Önceki kurultayın aksine bu kez muhalefette oluşan “liste koalisyonu”nun Özel’in listesini zorlayabileceği konuşuluyor. Bir önceki kurultayda yönetimin listesini 9 isimle delen muhalefetin bu kez 20 civarında üyelikle PM’de üçte bir çoğunluğu ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu kanattan isimler Hürriyet’e “Önceki kurultayda Kemal Bey kaybedince birçok delege gönül koyup salondan ayrıldı. O günkü listeyi de Oğuz Bey kendisi hazırladı. Yani Kemal Bey ile konuşularak hazırlanan bir liste değildi. O nedenle sandıkta da tam organize olunamadı. Ayrıca, doğrudan genel başkanın inisiyatifine bırakılan 8 kişilik kontenjanın dışında 52 kişilik olması gereken liste de 44 kişilik hazırlanmıştı, listedeki bu eksiklik en az 90 civarında oy kaybına yol açtı. Bu nedenle Oğuz Bey de dahil seçimi kıl payı kaybeden arkadaşlarımız oldu. Bu kez sandığa daha organize gidiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

LİSTEDE ÇİZİK ENDİŞESİ

Muhalefetin, kayyum tartışmaları sırasında Kılıçdaroğlu’na yönelik “yüzüne tükürürler” sözleri nedeniyle İmamoğlu’na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’i hedefe koyduğu, Zeybek’in bu nedenle “liste çiziği” yiyebileceği de konuşuluyor. Zeybek ile birlikte PM’deki birkaç isme yönelik hoşnutsuzluğun da İmamoğlu ekibinde rahatsızlığa yol açtığı, bu nedenle sözkonusu isimleri korumaya yönelik “maymuncuk” liste çıkarılabileceği de kulislerde öne sürülüyor. Kurultayda gücünü perçinlemeyi hedeflediği konuşulan Özel’in ekibinin hazırlıklarını yürüttüğü listede, CHP listesinden DP İzmir Milletvekili olan ardından da yeniden CHP’ye geçen Salih Uzun olacağı belirtiliyor.

MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde adı öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurultaydaki liste yarışında alacağı pozisyon da merak konusu oldu. Kulislerde Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı nedeniyle muhalefete daha yakın durabileceği tahminleri öne çıkarken, İzmir yerel siyasetinde etkisi bilinen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de muhalefetin anahtar listesinde yer alabileceği belirtiliyor. CHP’nin büyük yarışa sahne olan kurultay sürecinde Ankara ve İzmir kurultaylarını Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kazanmıştı.