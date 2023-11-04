CHP kurultayı nerede, hangi ilde ve binada? CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta, CHP kurultay adayları kimler?

38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı araştırmaları devam ediyor. CHP'de gerçekleşecek olan genel başkan seçimi öncesinde, parti üyeleri seçimin nerede yapılacağı sorguluyor. Peki, CHP kurultayı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?



CHP KURULTAYI NEREDE, CHP BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



CHP Parti Meclisi alınan karar gereği 4-5 Kasım'da saat 10.00'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı.

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLARI KİM?



Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarışacak. Yapılacak oylama sonrasında CHP'nin yeni genel başkanı belli olacak.



KURULTAY PROGRAMI



CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

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CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.