CHP İstanbul il başkanı kim oldu? CHP İstanbul il kongresini kim kazandı, CHP Yeni İstanbul il başkanı Özgür Çelik kimdir?

CHP İstanbul il başkanı kim seçildi, kaç oy aldı? CHP 38. İstanbul İl Kongresi'nin kazananı belli oldu. CHP İstanbul İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, zafer konuşmasında “Yeniden İstanbul'u kazanmanın başlangıcı, tüm Türkiye'yi kazanmanın başlangıcı” dedi. CHP İstanbul il başkanı kim oldu, CHP İstanbul il kongresi kim kazandı?

CHP İstanbul il başkanı kim oldu, kaç oy aldı?

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarıştı. 342 delegenin oyunu alan Özgür Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat'a 32 oy fark atarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçimini resmi sonuçlara göre Özgür Çelik kazandı. Çelik zafer konuşmasında “İstanbul'un mücadelesini birlikte vereceğiz” dedi.

Resmi sonuçların açıklanmasından yaklaşık yarım saat önce sloganlar ve marşlar eşliğinde kutlamalara başlayan Özgür Çelik destekçileri resmi sonuçlar açıklanana dek salondan ayrılmadı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi dün saat 08.00 itibarıyla başlayıp gece geç saatlere kadar sürdü.

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Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

Özgür Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.



2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi.

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22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.



Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.



Motosiklet kullanmaktan, futbol oynamaktan, seyahat etmekten hoşlanan Çelik, halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.