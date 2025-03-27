CHP, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi

CHP TBMM Grubu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, bir sonraki genel seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

CHP TBMM Grubu'nun Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart'ta ülke genelinde yapılan ön seçime tek aday olarak giren, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun TBMM Grubunca "resmi aday" olarak belirlenmesi için seçim yapıldı.

Toplantıda, Genel Başkan Özgür Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşananlar ile 6 Nisan'da yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi.

134 MİLLETVEKİLİNDEN 132'Sİ OY KULLANDI

Özel, kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi sürecine ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı.

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Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçimin tarihinin açıklanmasının ardından birilerinin rahatsız olmaya başladığını ileri süren Özel, 18 Mart'ta İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı üniversite diplomasının iptal edildiğini, 19 Mart'ta da gözaltına alınarak, ön seçimin yapılacağı 23 Mart'ta tutuklandığını söyledi.

"İmamoğlu'na ve CHP'ye bir darbe yapıldığını" iddia eden Özel, "Biz bu darbe girişimini önceden seziyorduk. Sizinle paylaşmıştım. O gün buna itiraz ettik. Darbenin sembol mekanı Saraçhane'ye koştuk. Bir hafta boyunca orada bir mücadele verdik. Bir hafta boyunca oraya çağırdığımız vatandaşlarımız ilk gün 150 bin, ikinci gün 220 bin, üçüncü gün 500 bin kişi, 1 milyon, 1 milyon 200 bin kişi orada büyük bir direniş gösterdiler ve 19 Mart darbe girişimi 23 Mart günü milletimiz tarafından 81 ilde 973 ilçede püskürtüldü ve bastırıldı." diye konuştu.

İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yapılan ön seçime tek aday olarak girdiğini, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da desteğini aldığını belirten Özel, İmamoğlu'na hem üyelerden hem de dayanışma sandıklarından toplam 15 milyon 497 bin 957 oy çıktığını anımsattı.

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İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının Parti Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandığını ve TBMM Grubuna bildirildiğini dile getiren Özel, "Milletvekili grubumuzda üç kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda, 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir, bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi gördüğü için burada değildi. Ekrem İmamoğlu, 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

MALTEPE MİTİNGİNE DAVET

Özel, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe'de yapacakları mitinge vatandaşları, tüm siyasi partileri, tüm sendikaları, tüm meslek kuruluşlarını ve tüm sivil toplum örgütlerini davet ederek, "Bayram arifesinde, bir büyük demokrasi bayramının arifesinde olduğumuzu birlikte yaşamak istiyoruz." diye konuştu. CHP grubuna gösterdikleri dayanışma için teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

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"Bugün milletin sesini hep beraber duyup bu kararı hem de kapalı oylamada oy birliğiyle verdikleri için, Gazi'nin partisinin gerektiğinde 100 yıl önce nasıl hep birlikte davrandılar ve bu ülkeyi hep birlikte kurtardılarsa ve bütün Anadolu'nun sesini duyup, bütün Anadolu'nun sesi oldularsa bu sorumluluğu bugün firesiz hep birlikte hayata geçiren bütün arkadaşlarıma da hem Grubun Başkanı olarak hem partinin Genel Başkanı olarak teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "turpun büyüğü heybede" açıklamasını yaptığı gün gizli tanığın ifadesini verdiğini ileri süren Özel, ortaya atılan iddiaların ve MASAK raporunun boş çıktığını savundu.

Özel, bir soru üzerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin yayınları nedeniyle bazı kanallara uyguladığı cezalara tepki gösterdi.

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Özel, akşam verilen cezaları protesto etmek için grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin RTÜK önünde açıklama yapacaklarını ifade etti.