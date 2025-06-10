ChatGPT çöktü! Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

OpenAI'nin tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan yapay zeka uygulaması ChatGPT, bu sabah saatlerinden itibaren kesinti problemleri yaşıyor. İlk etapta bazı kullanıcıların ‘ChatGPT çöktü’ mesajları ile ortaya çıkan bu problem, ilerleyen saatlerin ardından daha geniş bir kitleye yayıldı. Kullanıcılar bir komut yazdığında “Hmm... bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor” hata mesajı ile karşılaşıyor.

Downdetector sitesi ortaya çıkan bu sorunların saat Türkiye saati ile 10:00 civarında başladığını ve küresel olarak birçok bölgenin etkilendiğini gösteriyor. OpenAI'nin kendi durum sayfası, bazı kullanıcıların o saatte “yüksek hata oranları ve gecikme” yaşamaya başladığını gösteriyor.

Ortaya çıkan bu kesintinin ChatGPT dışında Sora metin-video aracı ve OpenAI API'lerini de etkilediği belirtiliyor. Türkiye saati ile 12:23 itibarıyla OpenAI, “Sora'da yüksek hata oranları” için bir satır ekledi ve daha sonra bu raporlama ChatGPT durumuna da yansıdı. Eklenen açıklamada “kısmi kesinti” olarak güncellendiği gözüküyor.

Haberin Devamı

İşin garip olan kısmı ise geniş bir kesimi etkilemesine rağmen bazı kullanıcıların ChatGPT'ye erişebiliyor olması. Muhtemelen bölgesel bir kesinti ya da sunucu problemlerinin ortaya çıktığı tahmin ediliyor. ChatGPT kullanabilen bazı kullanıcılar ise sistemin çalıştığını fakat her zamankinden daha yavaş olduğunu sosyal medya hesaplarından ifade ediyor.

Diğer taraftan bazı OpenAI modellerini kullanan AI arama motoru hizmeti Perplexity de kesintiler yaşıyor ve durum sayfasında “yavaşlama ve yüksek hata oranları” bildirilmiş. Downdetector'a göre Perplexity'nin sorunları Türkiye saati ile 14:00 civarında başladı, ancak sorun muhtemelen OpenAI kesintileriyle bağlantılı.

OpenAI yaptığı açıklamada “bu sorunu araştırmaya devam ettiklerini” söylüyor. Kesintilerin nedeni veya normal hizmetin ne zaman yeniden başlayacağı belli değil.