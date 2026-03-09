Cezası çok yüksek! 1 Mart itibarıyla kapandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2026 tarihi itibariyle; av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklanmıştır. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararında yasaklanan bu fiilleri işleyenler hakkında idari para cezası verilecek. Ayrıca av hayvanı türüne göre değişen tazminat bedelleri talep edilecektir. Merkez Av Komisyonu Mayıs ayı içerisinde toplanarak 2026-2027 av dönemini kapsayacak kararını alacaktır. Bu kararda av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir" denildi.