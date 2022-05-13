GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemCezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü! MSB duyurdu
HaberlerGündem Haberleri Cezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü! MSB duyurdu
ABONE OL

Cezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 52'ye yükseldiğini açıkladı.

13.05.2022 - 17:05 | | DHA
ABONE OL

Bakanlık, Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışlarına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhal ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz" denildi. 

Cezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü MSB duyurdu

GÜNCEL HABERLER

Fiyatlar arttı! 60 TL'den satılıyor

Fiyatlar arttı! 60 TL'den satılıyor

Memur sayısını azaltmak için harekete geçildi! Başbakan Johnson talimatı verdi, 91 bin kadro...

Memur sayısını azaltmak için harekete geçildi! Başbakan Johnson talimatı verdi, 91 bin kadro...

Bakan Yanık: Engellilerin evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı

Bakan Yanık: Engellilerin evlerinde bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fiyatlar arttı! 60 TL'den satılıyor

Fiyatlar arttı! 60 TL'den satılıyor

Sıradaki Haber
Memur sayısını azaltmak için harekete geçildi! Başbakan Johnson talimatı verdi, 91 bin kadro...

Memur sayısını azaltmak için harekete geçildi! Başbakan Johnson talimatı verdi, 91 bin kadro...

Sıradaki Haber
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ne? İşte sınav takvimi!

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvurusu ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ne? İşte sınav takvimi!

Sıradaki Haber
Cezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Cezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Sıradaki Haber