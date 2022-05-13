Cezalandırma atışları ile 52 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Bakanlık, Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışlarına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün gerçekleşen hain saldırı sonrası Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri derhal ateş altına alınmış ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 52’ye yükselmiştir. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Asil milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden her türlü girişime misliyle karşılık vermeyi sürdüreceğiz" denildi.