Cezaevi̇ne zi̇yarete gi̇tti̇! Mahkemeli̇k oldu

İstanbul Maltepe'de yaşanan ilginç olayda, bir kişi oğlundan aldığı hediye bluetoothlu ayakkabı ile cezaevine ziyarete gitti.

AYAKKABININ İÇİNDEN BLUETOOTH ÇIKTI

Fakat ziyaret öncesi x-ray cihazından geçen şahıs, daha önce görmediği bir olayla karşılaştı. Cezaevine geldiğinde X-ray cihazından geçmek için üzerindeki bütün metalleri çıkarmıştı. Ama o X-ray cihazı uyarı verdi. Üstü arandı. Sinyalin kaynağı üstü değil ayakkabısıydı. Çünkü ayakkabının tek özelliği konforlu olması değildi.

Ayağındaki ayakkabının ötmesi nedeniyle ayakkabısı çıkarılan şahsın bluetoothlu ayakkabı ile cezaevine girdiği tespit edildi. Ceza infaz kurumu görevlileri tarafından hakkında tutanak tutuldu. Tutanağa 'Ayakkabısında bluetooth tespit edildi' yazıldı. bluetoothlu ayakkabıya el konularak durum savcıya bildirildi.

"HABERİM YOKTU"

Adım saymaya da yarayan bluetoothlu ayakkabı nedeniyle sahibinin ifadesi alındı. Şahsın ifadesinde "Ayakkabı oğlumun hediyesi, bluetooth özelliğinden haberim yoktu" diye savunma yaptı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

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Konuyla ilgili savcı bilirkişiden rapor istedi. bilirkişi raporunda, "ayakkabının orijinalinin bluetooth özelliğine sahip olduğunu manyetik düzeneğin sonradan eklenmediğini" açıkladı. Ama savcı ikna olmayarak şahıs hakkında 'cezaevine elektronik haberleşme aracı sokmak suçundan' iddianame düzenledi.