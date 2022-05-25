Cezaevi izinleriyle ilgili flaş gelişme! 31 Temmuza kadar uzatılıyor

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Covid- 19 salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlarla ilgili süre uzatımının, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ekleneceğini açıkladı. Elitaş, muhalefet partileri ile de anlaştıklarını belirterek, "Bu kanun teklifinin içerisinde, grup başkan vekillerimizle yaptığımız görüşme çerçevesinde 2020 yılından bu tarafa Covid- 19 münasebetiyle izinli olarak serbest bırakılan hükümlülerle ilgili bugüne kadar 103 bin kişi bundan faydalanmış. 31 Temmuz 2023 tarihine kadar, siyasi parti gruplarımızın da uygun gördüğü, Meclis Başkanlık Divanı'nın da olumlu görüşleri doğrultusunda görüşeceğimiz kanun teklifine bir madde ihdas etmeyi planlıyoruz. Bunun da 31 Mayıs'ta biteceğinden dolayı siyasi parti gruplarımızın da yaptığımız görüşmeler çerçevesinde olumlu görüş vereceklerine inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.