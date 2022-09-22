Ceza ve Tevkifevlerinden açıklama: Başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan ”Cezaevinde hayatını kaybeden Bozan 12 mektup yazmış: Bana işkence edecekler” başlıklı haberlere ilişkin basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, “Yapılan incelemeler neticesinde; Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak barındırılan Mehmet Bozan’ın ceza infaz kurumuna alındığı, 09.04.2019 tarihli yapılan ilk muayenesinde; Tüberküloz (TBC) hastası olduğu, 08.04.2019 - 08.08.2022 tarihleri arasında toplam 32 defa rahatsızlıklarına istinaden kurum revir biriminde tetkik ve muayenelerin yapıldığı fakat hükümlünün tedavi olmayı reddettiği, 08.04.2019 - 08.08.2022 tarihleri arasında toplam 10 defa Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine rahatsızlıklarına istinaden sevkinin sağlandığı, gerekli tetkik ve muayenelerinin yaptırıldığı fakat hükümlünün tedavi olmayı reddettiği tespit edilmiştir” denildi.



Açıklamanın devamında ise “Bununla beraber; son olarak 20.05.2022 tarihinde adı geçenin rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek hastane yatışının yapıldığı, 09.06.2022 tarihinde adı geçenin tedaviyi reddetmesi üzerine taburcu edildiği anlaşılmıştır. Adı geçenin ceza infaz kurumu görevlileri tarafından darp edildiğine, kendisine hakaret ve tehdit edildiğine, dilekçelerinin işleme konulmadığına, sağlık sorunlarının çözülmediğine ilişkin dilekçelerine istinaden yapılan adli soruşturmalar neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği görülmektedir. Hükümlünün yaptığı başvuruların incelenmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan; adı geçenin 08.08.2022 tarihinde öğlen saatlerinde acil durum butonuna basması üzerine odasına gidildiği, odada kalmakta olan hükümlünün rahatsızlandığının anlaşıldığı, derhal kurum doktoru tarafından müdahale edildiği, ivedilikle 112 Acil Servisin çağrıldığı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hükümlünün hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Hükümlünün vefatına ilişkin adli ve idari soruşturma derhal başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.