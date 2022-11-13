Çevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle ibadethane, mezarlık, park ve mesirelik alanlarını kirletenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, atıklardan parmak izi alıp, kimlik tespiti için harekete geçti. Şişe ve plastik bardak gibi atıklardan alınan parmak izleri, laboratuvar ortamında incelendikten sonra, bu kişilerin kimliği tespit edilecek. Daha sonra bu kişiler hakkında 'çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi' ve 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından adli işlem yapılacak. Parmak izi alınan atıklar ise Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.