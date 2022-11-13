GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemÇevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek
HaberlerGündem Haberleri Çevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek
ABONE OL

Çevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek

Isparta'da ibadethane, mezarlık, park ve mesirelik gibi alanları kirletenler, parmak izinden tespit edilip, haklarında işlem yapılacak.

13.11.2022 - 14:04 | | Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-
Çevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle ibadethane, mezarlık, park ve mesirelik alanlarını kirletenlerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, atıklardan parmak izi alıp, kimlik tespiti için harekete geçti. Şişe ve plastik bardak gibi atıklardan alınan parmak izleri, laboratuvar ortamında incelendikten sonra, bu kişilerin kimliği tespit edilecek. Daha sonra bu kişiler hakkında 'çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi' ve 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçlarından adli işlem yapılacak. Parmak izi alınan atıklar ise Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. 

Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat çeken haciz ve avukatlık ücreti kararı
İlgili Haber
Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor! Dikkat çeken haciz ve avukatlık ücreti kararı

GÜNCEL HABERLER

Tüm Türkiye'nin beklediği doğal gaz görüntülendi

Tüm Türkiye'nin beklediği doğal gaz görüntülendi

Çevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek

Çevreyi kirletenler, parmak izinden tespit edilecek

'Kodlama' yöntemiyle jandarma sınavını usulsüz kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi

'Kodlama' yöntemiyle jandarma sınavını usulsüz kazanan 7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi