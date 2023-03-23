Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 11 ilimizi ayağa kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen “Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"nde konuştu. Bakan Murat Kurum, Ramazan ayının ilk gününün Kahramanmaraş’ta hep birlikte idrak edildiğini belirterek, “Milli mücadelenin şehri Kahramanmaraş'ımızdayız. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde yeniden yükselecek Anadolu'muz için bir aradayız.” dedi.

Afet kentlerindeki yaraları sarmak, yüreklerdeki hüznü hafifletmek ve afetzedelerin istikbale güvenle, huzurla bakmaları için depremden 46 gün sonra yeni konutların temelini attıklarını ifade eden Bakan Kurum, dirençli şehirler inşa edeceklerini vurguladı.

“Devletin millet için var olduğu anlayışıyla vatandaşlarımıza sahip çıktık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan çalışmalarla Türk milletinin her daim yanında durduklarını ifade eden Bakan Kurum, “Devlet, millet içindir” anlayışıyla vatandaşlara sahip çıktıklarını belirtti. Bakan Kurum, İzmir’de, Elazığ’da, Malatya’da deprem olduğunda da orada olduklarını vurgulayarak, “Kastamonu, Sinop, Bartın ve Rize’de seller

yaşandı, biz milletimizin yanındaydık. Antalya ve Muğla’da yangınlar oldu, biz yine milletimizin, afetzede kardeşlerimizin yanında soluğu aldık.” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanım, sizler her afette aziz milletimize bir yılda güvenli konut sözü verdiniz, bizler de gece-gündüz demeden canla başla çalıştık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her afette aziz milletin yanında olduğunu belirten Bakan Kurum, “Bir yılda sizi güvenli konutlarınıza kavuşturacağız dediniz. Bizler de gece gündüz demeden, hiçbir mevsim şartına aldırış etmeden; tüm ekibimizle durmaksızın, canla başla çalıştık ve güvenli konutlarımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettik.” dedi.

“Yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliğiyle, tarihi dokusuyla, buradaki sanayisiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz demeden çalışacağız”

Türkiye’ye 20 yılda bir asırlık yatırım yapıldığını vurgulayarak TOKİ’yi referans veren Bakan Kurum, “1 milyon 180 bin konutumuzu TOKİ’mizle inşa edip, 3 milyon 300 bin konutumuzu nasıl güvenli hale getirdiysek, aynı anlayışla 11 ilimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” açıklamasını yaptı.

Yükselen Anadolu’nun tarihinden ilham alarak, 11 ili kendi kimliğiyle, sanayisiyle ve tarihi dokusuyla ayağa kaldıracaklarının altını çizen Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

“Yükselen Anadolu için tarihten aldığımız ilhamla yeniden 11 ilimizi kendi kimliğiyle, tarihi dokusuyla, buradaki sanayisiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz demeden çalışacağız. 11 ilimizi kendi kimliğiyle, tarihî dokusuyla ve sanayisiyle ayağa kaldıracağız. Valilerimizle, belediye başkanlarımızla, STK’larımızla, iş dünyamızla, kanaat önderlerimizle, tüm vatandaşlarımızla bilim insanlarımızın ışığında dirençli şehirlerimizi inşa edeceğiz. İnşallah tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi, bir yıl içerisinde camileriyle, parklarıyla, okullarıyla, bütün sosyal donatılarıyla konutlarımızı, yeni yaşam alanlarımızı söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Afetin acılarını devlet ve millet olarak hep birlikte sileceğiz. Allah bizleri mahcup etmesin diyor; hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.”