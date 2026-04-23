Ceviz kabuğundan yalıtım malzemesi geliştirdi, hedefinde Türkiye birinciliği var

Haberin Devamı

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 5.sınıf öğrencisi olan Asaf İsmail Çavuş, geliştirdiği proje kapsamında, doğada atık olarak kalan ceviz kabuklarını özel işlemlerden geçirerek yüksek performanslı aktif karbona dönüştürdü. Elde edilen bu çevreci materyal, buzdolaplarının yalıtım sistemlerinde kullanılan ve çevreye zarar verebilen mevcut kimyasal malzemelere alternatif olarak geliştirildi. Bu çalışma, yerel kaynakların ileri teknolojiyle birleştiğinde ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



"Bu malzeme daha ucuz maliyetli, doğayı daha az kirleten ileri dönüşüm malzemesi olacak"

Asaf İsmail Çavuş çalışmasının detaylarını şöyle anlattı: "Projemizin ana amacı ceviz kabuğunun yüksek sıcaklık altındaki dönüşümü ile elde edilecek olan aktif karbon yapısını buzdolaplarına yalıtım malzemesi olarak kullanmak. Ceviz kabuğunu öğütüp kuruttuktan sonra 300 derecede ön yakma yaptık. Sonra kimyasallarla aktive ettik. Aktif karbonumuzu ürettik. Bu malzeme buzdolaplarında yalıtım malzemesi olarak kullanılacak. Böylelikle genelde kullanılan petrol türevli malzemelerden hem daha iyi yalıtım yapacak hem daha ucuz maliyetli olacak hem doğayı daha az kirletecek hem de ileri dönüşüm malzemesi olacak."



"Öğrencimizin kendi fikriydi"

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni Figen Kasap Mert projelerinin bölge yarışmasında fizik alanında 7 il arasında birinci olduğunu ifade etti ve "27 Nisan tarihinde de Türkiye finallerinde Ankara'da yarışacak. Bir problemi çözmeye yönelik olarak başladığımız projede bölgede bol bol atık olarak kullanılan ceviz kabuklarını kullandık. Ceviz kabuklarını fizik laboratuvarında bir sürü işlemden geçirerek aktif karbon haline getirdik. Aktif karbon haline getirdikten ve bunu bağlayıcı malzemelerle bağladıktan sonra yalıtım malzemesi haline getirdik. Düzenekleri kurduk. Düzeneklerde ısı yalıtım performansını ölçtüğümüzde bizim aktif karbon olarak elde ettiğimiz ceviz kabuğunun ısı yalıtım performansının daha iyi olduğunu bulduk. Öğrencinin kendi fikriydi. Sadece süreç ve laboratuvar aşamasında destek olduk. Sonrasında güzel bir sunumla bölge birinciliğini almış olduk. Yozgat ili ve çevresinde bu atığın çok kullanılması bizi ceviz kabuğuna iletti. Eğer biz başka bir ilde olsaydık mısır püskülü ya da fındıkkabuğu şeklinde de yapabilirdik" dedi.

Sonraki hedefinden ve hayallerinden söz eden Asaf İsmail Çavuş, "Projemiz ileri dönüşüm ve enerji yalıtımı sağlayan bir proje. 27 Nisan tarihinde ülke finallerine gideceğiz. Oradan da dereceyle dönmeyi planlıyoruz. Ailem, arkadaşlarım ve öğretmenlerim çok mutlu oldu. Projemizi geliştirip patent almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.