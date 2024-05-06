Cevahir AVM mimarı ile İkiz Kuleler’in mimarı aynı kişi mi? Cevahir AVM mimarı kimdir?

Sosyal medyada gündeme gelen Cevahir AVM ile İkiz Kuleler’in mimarının aynı kişi olduğu yönündeki iddiayı inceleyen Teyit.org, Yamasaki'nin 1986'da hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Cevahir AVM mimarı ile İkiz Kuleler’in mimarı aynı kişi mi?

Teyit.org, Cevahir AVM'nin, Yamasaki tarafından değil, onun kurduğu firma tarafından tasarlandığını ortaya koydu

İkiz Kuleler' olarak da bilinen ABD’deki Dünya Ticaret Merkezi, Japon mimar Minoru Yamasaki tarafından tasarlandı. Yamasaki, projenin tasarlama komisyonuna 1962 yılında katıldı.

Cevahir AVM’nin mimarını da Minoru Yasamaki olduğu iddiası konusunda ise Teyit.org, Yasamaki’yi anlatan yabancı kaynakların herhangi birinde Cevahir AVM’nin ismine rastlanmadığını belirtti.

Ayrıca, Yasamaki 1986 yılında hayatını kaybetti ve Şişli’de yer alan Cevahir AVM ise 2005 yılında açıldı.

Cevahir AVM, Yamasaki’nin kendisi tarafından değil, mimar Yamasaki’nin kurduğu firma tarafından tasarlandı. Firma, 2007-2008 finansal krizini takiben 2009 yılında kapatıldı.