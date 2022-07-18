Çeşme’de yerleşim yerlerine yakın alanda yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 22.40 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yangını söndürmek için mücadele başlattı. Rüzgarın etkisiyle yangının ormanlık alana sıçramasından endişe edildiği ve çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

BAŞKAN ORAN: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK YANGIN VAR, TANKERLERİNİZLE DESTEĞE GELİN

İzmir'in Çeşme ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Alevlerin yerleşim bölgelerini tehdit etmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI



Çeşme Ildır'da dün saat 22.40 sıralarında otluk alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, saat 00.30 sıralarında yangının kontrol altına alındığı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. Kuvvetli rüzgara dikkat çeken ve vatandaşlara bu konuda uyarıda bulunan Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Çeşme-Ildır’daki orman yangını kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde kuvvetli rüzgar iki gün süreyle devam edecek olup vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması tavsiye olunur."