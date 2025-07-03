İzmir'deki orman yangını ikinci gününde! Müdahale sürüyor

Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda dün öğleden başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi.

Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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ÇEVREYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle İzmir-Çeşme Çevreyolu'nun bazı bölümleri araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Alaçatı gişelerinden İzmir yönüne geçişe izin verilmezken, İzmir'den Çeşme istikametine ise Zeytinlik gişelerinden itibaren araç geçişi durduruldu. Alevlerin, çevreyolunun bazı kesimlerinde orta refüje kadar ilerlediği öğrenildi.

SEFERİHİSAR'DAN ÜZEN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan gözde tatil merkezlerinden olan yeşil ile mavinin birleştiği Seferihisar ilçesi yakınlarındaki orman, yangının ardından küle döndü. Bölgeyi çevreleyen orman, gri renge büründü.

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, 29 Haziran saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, alevlere müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında Seferihisar'da Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 kırsal mahalle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişiye hastanelerde ayakta müdahale edildi. Alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

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Yangın, dün ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarında 155 bina ve 156 bağımsız bölümde hasar saptandı. Bu bölümler içerisinde, 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın, yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bölgede yanan evler ve bölge ise dronla görüntülendi.

gözde tatil merkezlerinden olan ve yeşil ile mavinin birleştiği Seferihisar sahil hattındaki yeşil alanlar ise tamamen küle döndü. Bölgeyi çevreleyen orman, gri renge büründü.