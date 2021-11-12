Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılmıştı! Babası öldürmüş

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde, 11 Kasım'da, narenciye bahçesinde bekçilik yapan kişi, sulama kanalında, içinde ceset bulunan çuvalı gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri, çuvaldaki erkek cesedini sudan çıkardı.

Yapılan incelemede yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi. İncelemenin ardından cansız beden, kimlik ve kesin ölüm nedeni tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, cesedin Ali Ertan'a ait olduğu tespit edildi. Ertan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.



BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞ



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adli Tıp Kurumu morgunda çocuklarını teşhis eden ve özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan’ı emniyete götürdü. Ailenin, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis, anne ile babayı çapraz sorguya aldı. Yapılan sorguda, Mehmet Ertan’ın, 10 Kasım'da Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’ndeki evinde tartıştığı oğlu Ali Ertan’ı boğazından bıçaklayarak, öldürdüğü belirlendi.



CESEDİN YOK EDİLMESİNE YARDIM ETMİŞLER



Uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Ali Ertan’ın cesedinin, babası Mehmet Ertan’ın aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A. ve ablasının kocası tarafından otomobille taşındığı ve sulama kanalına atıldığı tespit edildi. Bu tespitler üzerine Rukiye A. ile ismi açıklanmayan enişte de gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.



Öte yandan Ali Ertan’ın, yakınları tarafından alınan cenazesi, Küçükoba Mezarlığı’nda defnedildi. Emniyetteki 4 şüphelinin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Adana’da Ali Ertan’ın boğazından bıçaklanarak öldürülüp, cesedinin çuval içerisinde kanala atılmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Adle Ertan, katil zanlısı baba Mehmet Ertan ve onun aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki Ali Ertan'ın ablasının eşinin sorgusu ise sürüyor.