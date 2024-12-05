Çernobil'deki köpekler neden hızlı evrim geçiriyor?

Nükleer santralin etrafında dolaşan köpeklerden alınan kan örneklerini analiz eden araştırmacılar, patlamanın yaşandığı bölgeye yakın olanlarla, çevreye yakın alanlardaki köpeklerin DNA'larının, dünyanın geri kalanındakilerden genetik olarak "ayrık" olduğunu buldu.

Araştırmanın yazarlarından ve genetikçi Elain Ostrander, açıklamasında şöyle dedi: "Bence bu çalışmanın en dikkat çekici yanı, reaktörün içinde ve gölgesinde yaşayan köpek popülasyonlarını belirleyebilmemiz ve yalnızca DNA profillerine bakarak bu köpeklerin kim olduklarını anlayabilmemiz."

Bu noktada genetik farklılıkların, bu zor koşullar altında hayatta kalan köpeklerde ne tür tıbbi ve karakteristik etkilere yol açtığı net değil. Ancak felaketin ardından farklı evrimleşen tek tür köpekler de değil. Yakın zamanda yapılan başka araştırmalar, bölgedeki kurtların da kansere karşı bir tür koruma geliştirdiğini gösterdi. Bir başka araştırma ise, dünyadaki en radyoaktif bölgelerden biri olan Çernobil Tahliye Bölgesi'nde bulunan ağaç kurbağalarının, bu bölge dışındakilerden daha koyu renkli olduğunu ortaya çıkardı. Bu spesifik adaptasyon, daha yüksek melanin seviyesine sahip koyu renkli kurbağalarda, radyasonun negatif etkilerini azaltmış olabilir.

Haberin Devamı

Peki bu farklılık neden oluyor?

Her ne kadar araştırma köpeklerin neden diğer yerlerdeki köpeklere göre genetik olarak farklı olduğunu açıklamasa da, radyasyonun hayvan nüfuslarına etki edebileceği birden fazla yol var.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ