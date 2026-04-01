Çerkezköy'de kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarpıp, takla attı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NA 1497 plakalı otomobil, park halindeki 5 araca çarptı. Takla atan otomobim yol kenarındaki marketin girişinde yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışıp yaralanan 2 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.