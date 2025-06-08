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Cenazede gassal skandalı! Vatandaşlar şikayet etti, tutuklandı

08.06.2025 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mert CONA/ AYDIN, (DHA)

Cenazede gassal skandalı! Vatandaşlar şikayet etti, tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, cenaze yıkama işlemleri için vatandaşlardan para talep ettiği tespit edilen gassal Lokman Millet, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde görevli gassal Lokman Millet’in cenaze yıkama işlemleri karşılığında para aldığı şikayeti üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi. Şüpheli gassal hakkında 'Rüşvet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan Lokman Millet, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gassal Lokman Millet’in ilk ifadesinde, ‘Bağış’ adı altında para topladığını söylediği öğrenildi.

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